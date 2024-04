Vols vers la France – été 2024 : Air Algérie ouvre une nouvelle ligne saisonnière

La compagnie aérienne nationale multiplie ses efforts pour réussir la saison estivale et assurer le transport de la totalité de ses voyageurs pendant cette période. Air Algérie a récemment apporté de nombreux ajustements à son programme estival et a renoncé à de nombreux vols.

Cependant, le nouveau programme du pavillon national sera également renforcé par de nouvelles lignes aériennes, notamment à destination de la France, son marché principal.

Vols saisonniers vers Lorraine : Air Algérie se renforce en France

Pour la saison estivale, la compagnie aérienne nationale prévoit le renforcement de son réseau en France, grâce au lancement d’une nouvelle ligne aérienne, prévue pour l’été 2024, à destination de l’aéroport de Lorraine, à l’hexagone.

Rappelons, Air Algérie a repris ses liaisons à destination de cet aéroport, en octobre 2022, après deux ans et demi d’absence, à cause de la crise pandémique du Covid-19. Depuis, le pavillon national assure la desserte de cet aéroport au départ d’Alger et de Constantine.

Par ailleurs, pour la prochaine saison estivale, Air Algérie prévoit de renforcer son réseau à destination de la France. C’est ce qui ressort d’un nouveau communiqué de l’aéroport de Lorraine, mis en ligne en ce lundi 8 avril 2024. En effet, le transporteur aérien national ajoute une nouvelle ligne au départ de l’aéroport Ahmed Benbella à Oran.

La saison été reprend bientôt pour@AirAlgerie_AH🌞

Au programme à partir du 16 juin :

✈️6 vols hebdos vers #alger

✈️2 vols hebdos vers #constantine

✈️1 vol hebdo vers #oran

RDV dans notre comptoir ventes situé dans l'aérogare pour réserver votre prochain voyage ! pic.twitter.com/aVhdz4TUJi — LORRAINE AEROPORT (@lorraineaero) April 8, 2024

À compter du 16 juin jusqu’au 14 septembre 2024, Air Algérie desservira la ligne Oran-Lorraine, à raison d’un vol, en aller-retour, par semaine. En plus de cette nouvelle ligne saisonnière, le transporteur aérien assurera la desserte de cette destination, au départ de l’aéroport d’Alger, à raison de six vols par semaine. Quant aux liaisons de la compagnie au départ de Constantine, le programme estival d’Air Algérie affiche jusqu’à deux vols hebdomadaires à destination de l’aéroport de la Lorraine.

