Vols vers la France et le Canada : Air Algérie casse ses prix pour l’été (à partir de 27 692 DA)

Vous prévoyez de voyager cet été ? Air Algérie vient de lancer une vague de promotions vers cinq destinations très prisées en Europe, au Canada et en Tunisie. Avec des billets aller-retour débutant à 27 692 DA, l’offre est alléchante pour les estivants et la diaspora. Ces offres en aller-retour s’adaptent à tous les profils de voyageurs, du tarif ultra-compétitif « sans bagage » aux formules classiques tout compris.

Cette nouvelle vague de promotions intervient aussi après le lancement des offres lancées pour l’Aïd el-Adha. Elle emboîte également le pas aux récentes annonces du PDG, Hamza Benhamouda, qui a officialisé le renforcement du programme estival de la compagnie avec l’ajout de 560 vols hebdomadaires supplémentaires pour l’été 2026.

Pour ce début juin, l’offre promotionnelle de la compagnie nationale cible cinq escales stratégiques connectées à l’Algérie. Les voyageurs pourront ainsi s’envoler à tarif réduit depuis ou vers Rome, Toulouse, Londres, Montréal et Tunis.

Nouvelles destinations en promotion chez Air Algérie

Sur la ligne Alger – Rome, le billet aller-retour s’affiche ainsi au tarif compétitif de 29 964 DA. Attention toutefois aux conditions de l’offre : il s’agit d’un tarif « zéro bagage », ce qui signifie que seul un bagage cabine de 10 kg est autorisé à bord.

Toujours dans la catégorie « sans bagage en soute », la compagnie nationale affiche deux autres liaisons avantageuses :

Oran – Toulouse : le voyage aller-retour est proposé à partir de 27 692 DA.

le voyage aller-retour est proposé Alger – Londres : le billet s’affiche à partir de 45 165 DA.

Cap sur la Tunisie, l’une des destinations phares des estivants algériens. Sur cette ligne, Air Algérie propose l’aller-retour à partir de 36 270 DA. Contrairement aux autres offres, ce billet est affiché au tarif plein : il inclut un bagage en cabine de 10 kg ainsi qu’une franchise de 23 kg en soute.

Par ailleurs, sur le segment long-courrier, la liaison Alger – Montréal est affichée à partir de 119 188 DA l’aller-retour. Pour ce vol transatlantique, les voyageurs bénéficient d’une franchise généreuse comprenant un bagage en cabine et deux valises enregistrées en soute.

Comment profiter de la nouvelle promotion d’Air Algérie ?

Attention toutefois au calendrier : cette offre promotionnelle est valable pour des réservations effectuées entre le 1er et le 30 juin 2026. Quant aux voyages, ils pourront être programmés jusqu’au 24 octobre prochain.

Côté conditions, la compagnie aérienne nationale précise que ces tarifs aller-retour s’appliquent exclusivement à la classe économique. S’ils ne sont pas remboursables, ces billets restent néanmoins modifiables, moyennant le paiement de frais supplémentaires.

Tarif plein ou offre « 0 Bag » ? quel est le plus rentable pour les voyageurs ?

Pour choisir l’offre la plus rentable chez Air Algérie, tout dépend d’un seul critère : prévoyez-vous de voyager avec une valise en soute ? Si vous optez pour un court séjour ou un déplacement professionnel en mode minimaliste, la formule « Zéro Bagage » (Light Trip) reste imbattable. Elle vous permet d’économiser immédiatement entre 6 000 DA et 15 000 DA sur votre billet aller-retour par rapport au tarif classique.

Attention toutefois au piège des restrictions : ce billet low-cost n’autorise strictement qu’un bagage à main de 10 kg à bord. Si vous dépassez cette limite ou si vous vous présentez à l’aéroport avec une valise non planifiée, l’économie de départ se transforme instantanément en gouffre financier.

Pour les familles ou la diaspora qui rentrent pour l’été, le « Tarif Plein » s’impose comme le choix de la sécurité et de la rentabilité. En effet, ajouter une valise en soute après coup sur un billet « Zéro Bagage » coûte très cher : Air Algérie facture ce supplément jusqu’à 24 000 DA aller-retour pour l’Europe, et 20 000 DA par trajet pour le Canada.

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