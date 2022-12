Vols vers la France : Alger-Bordeaux à partir de 35 euros chez Volotea

Contrairement à de nombreuses compagnies aériennes, Volotea a adopté une autre stratégie pour séduire davantage de voyageurs en cette fin d’année. En effet, ce transporteur aérien préfère d’afficher ces promotions pendant la période des fêtes que d’augmenter c’est tarifs comme le font la plupart des compagnies aériennes.

Du moins, c’est le constat pour sa ligne aérienne au départ d’Alger vers Bordeaux en France. Élue meilleure compagnie à bas prix d’Europe 2022, Volotea prpose pour ces destinations des prix super intéressants pour les voyageurs algériens qui souhaitent passer la fin d’année à Bordeaux.

Vols Alger – Bordeaux : Volotea baisse ses prix pour le réveillon 2023

En effet, pour satisfaire la demande des voyageurs qui souhaitent passer le réveillon 2023 en France. Volotea propose ses billets au départ d’Alger vers Bordeaux à des prix très attractifs. C’est le cas des vols programmés pour ce mois de décembre, qui sont affichés au prix de 52 euros, notamment ceux programmés pour le 28 décembre 2022.

D’autres billets sont également disponibles au prix de 62 euros, pour un aller simple en date du 24 et du 29 décembre 2022. Le 31 décembre 2022, les prix de Volotea vont augmenter pour atteindre les 93 euros. Un prix qui reste quand même abordable, surtout en cette fin d’année, où la majorité des compagnies aériennes augmentent leurs tarifs.

Qu’en est-il du mois de janvier 2023 ?

Ces promotions de Volotea se poursuivent pour le mois de janvier 2023. En effet, cette compagnie aérienne propose des vols au prix de 93, 83 et 72 euros. Et ce, pour le 4, 5 et 10 janvier 2023. Mais elle ne compte pas s’arrêter à ce niveau et baisse encore ses tarifs.

La meilleure période pour réserver son billet au départ d’Alger vers Bordeaux, chez Volotea, commence à partir du 12 janvier 2023. En effet, à partir de cette date, la compagnie à bas prix commercialise ses tarifs au prix de 45 euros. Mais si vous cherchez à réserver à un prix plus avantageux, il est possible d’opter pour le 31 janvier 2023. En cette date, les vols de Volotea sont affichés au prix de 35 euros pour un aller simple.