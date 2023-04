Vols vers la France : Air Algérie relance 6 liaisons pour l’été 2023

6 liaisons entre l’Algérie et la France devraient être reprises prochainement. A l’occasion de la saison estivale, les Algériens établis en France pourront bientôt voyager en Algérie pour passer leurs vacances d’été depuis de nouveaux points de départ.

Selon les informations du site spécialisé AeroRoutes, Air Algérie prévoit de renforcer ses liaisons entre l’Algérie et la France en prévision de la saison estivale 2023. Ces liaisons avaient été suspendues depuis la fin de l’été 2019 en raison des restrictions liées à la pandémie.

Les liaisons concernées incluent Batna-Paris-CDG à raison d’un vol par semaine à partir du 3 mai, Sétif-Paris-CDG avec 4 fréquences hebdomadaires à partir du 6 mai, et Tlemcen-Paris-CDG à partir du 10 avril, passant à 5 vols par semaine à partir du 4 mai.

En juin, Air Algérie devrait reprendre trois autres liaisons : Constantine-Toulouse avec un vol hebdomadaire à partir du 13 juin, Oran-Metz/Nancy avec un vol hebdomadaire et Sétif-Marseille avec deux vols par semaine à partir du 14 juin.

Air Algérie recrute

La compagnie a lancé une campagne de recrutement pour des hôtesses et des stewards de bord, offrant ainsi des opportunités d’emploi aux jeunes Algériens souhaitant rejoindre son effectif.

Les candidats doivent être de nationalité algérienne, âgés de 19 à 27 ans pour les femmes et de 19 à 29 ans pour les hommes, titulaires du baccalauréat et inscrits en deuxième année universitaire minimum. De plus, ils doivent être détenteurs d’un Certificat de Sécurité et de Sauvetage (C.S.S) et avoir une bonne connaissance des langues.

Une bonne communication et une acuité visuelle élevée sont également des qualités requises pour ce poste. L’intégralité des conditions requises ainsi que le dossier a présenter sont disponible ici.