Vols vers la France : Air Algérie lance 2 nouvelles lignes

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a récemment annoncé l’ouverture de deux vols supplémentaires entre l’aéroport international Aboubakr Belkaid de Chlef et les villes de Paris et Marseille en France. Cette décision constitue une excellente nouvelle pour les ressortissants algériens résidant en France, qui bénéficieront désormais de plus d’options pour réserver un voyage vers leur pays d’origine.

Depuis le mercredi 12 avril, Air Algérie a mis en place ces deux vols aller-retour, venant s’ajouter aux liaisons déjà existantes. Un premier vol en provenance de l’aéroport Charles de Gaulle de Paris a atterri à Chlef hier matin, avec à son bord de nombreux passagers, principalement des ressortissants algériens établis en France.

Avec cette expansion, Air Algérie offre désormais quatre liaisons hebdomadaires entre Chlef et les villes françaises de Paris et Marseille. En effet, depuis novembre dernier, la compagnie nationale proposait déjà deux vols tous les samedis. Désormais, avec l’ajout de ces deux vols supplémentaires programmés chaque mercredi, les voyageurs disposent de davantage de choix pour leurs déplacements.

Vols vers l’Algérie : hausse des prix à l’approche de l’Aïd

Durant le mois sacré, le gouvernement algérien a pris une initiative pour permettre aux membres de la diaspora de passer le ramadan auprès de leurs familles en Algérie. Il a ordonné aux compagnies de transport maritime et aérien de réduire les prix de leurs billets de 50%. Cette décision a été très appréciée par les voyageurs algériens qui se sont précipités pour réserver leurs billets. Chez Air Algérie, les billets soumis à cette promotion ont été vendus très rapidement.

Cependant, avec l’Aïd el-Fitr qui approche à grands pas, les voyageurs algériens qui n’ont pas réservé à l’avance risquent de devoir payer des tarifs plus élevés pour leurs billets. Par exemple, chez Air Algérie, un aller simple depuis Paris vers Alger est actuellement affiché au prix de 662 euros en dehors des promotions, en date du 18 avril 2023.