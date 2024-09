Vols vers la France : Air Algérie annonce une nouvelle ligne à destination de Metz

Alors que la croissance du secteur aérien ne cesse d’augmenter, l’aéroport de Lorraine souffre quant à lui d’une baisse de la fréquentation. Air Algérie compte parmi les seules compagnies aériennes qui desservent encore cet aéroport en France.

D’ailleurs, la compagnie aérienne nationale prévoit de renforcer à destination de l’aéroport de Lorraine de Metz, en répondant à la forte demande exprimée par les membres de la diaspora établis dans cette région de la France.

À LIRE AUSSI : Transavia poursuit son développement en Algérie : 4 nouveautés au programme d’hiver

Aéroport de Lorraine à Metz : Air Algérie répond à la demande de la diaspora avec une nouvelle ligne

En effet, pour répondre à la forte demande de la diaspora pour opérer de nouveaux vols, Air Algérie a décidé de desservir l’aéroport de Lorraine, à Metz, grâce à une nouvelle ligne aérienne au départ de l’aéroport d’Ahmed Ben Bella à Oran.

L’annonce a été faite par le consulat d’Algérie à Metz, qui a publié un nouveau communiqué sur sa page officielle. En effet, la représentation diplomatique informe les membres de la diaspora que la compagnie aérienne nationale a répondu favorablement à leur demande concernant la programmation d’un vol régulier Oran – Metz – Oran.

Dans ce sillage, Air Algérie a précisé que la nouvelle ligne, qui reliera entre Oran et Metz, sera régulièrement opérationnelle à partir du mois de mars prochain jusqu’au mois d’octobre 2025.

La programmation de ce nouveau vol en hiver dépendra des performances de son exploitation

Par ailleurs, dans le même communiqué, la direction générale de la compagnie aérienne nationale rappelle que la programmation de ce nouveau vol en hier dépendra des performances de l’exploitation de cette ligne aérienne durant la période allant du mois de mars au mois d’octobre 2025.

En attendant l’ouverture des ventes sur ces nouveaux vols entre Metz et Oran, les passagers d’Air Algérie pourront rejoindre l’ouest du pays, au départ de l’aéroport de Lorraine, en transitant via l’aéroport de Houari Boumediene à Alger.

Dans le cadre de sa stratégie de développement du hub d’Alger, le transporteur aérien national propose, dans son programme, jusqu’à quatre vols, en aller-retour, par semaine entre Alger et Metz. Cette fréquence permet aussi des connexions optimales vers Oran et offre un service de transit direct et efficace des passagers et de leurs bagages.

À LIRE AUSSI : Quelle compagnie offre la meilleure franchise bagage : Air Algérie, Air France ou Tassili Airlines?