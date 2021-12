Vols vers la France : Air Algérie annonce une nouvelle condition

La compagnie aérienne nationale Air Algérie annonce ce samedi 4 décembre de nouvelles conditions pour les passagers à destination de la France. Cette nouvelle mesure concerne les passagers vaccinés et non-vaccinés.

Dans un communiqué rendu public ce samedi matin sur sa page Facebook, Air Algérie a indiqué que les passagers à destination de la France devront présenter un test PCR négatif ou un test antigénique négatif de 48 heures.

Selon la même source, cette mesure qui entrera en vigueur à compter d’aujourd’hui 4 décembre 2021, concerne les passagers vaccinés et les non-vaccinés. Il s’agit des passagers âgés de plus de douze ans.

« À compter du 04/12/2021, le test PCR négatif ou test Antigénique négatif de 48 heures pour les passagers vaccinés et non vaccinés de plus de douze (12) ans est obligatoire », lit-on dans le communiqué de la compagnie aérienne.

Prolongation de la validité des billets : les précisions d’Air Algérie

Durant la semaine dernière, Air Algérie a annoncé que la validité des billets d’avion et avoirs de ses clients, arrivant à expiration, est prolongée au 31 décembre 2022.

« Pour vous permettre d’organiser vos prochains déplacements, Air Algérie a le plaisir de vous offrir la prolongation de validité au 31 décembre 2022 de tous vos billets et avoirs (EMD Voucher) arrivant à expiration », a indiqué la compagnie aérienne.

En outre, les anciens billets de et vers Montréal, Dubai, Londres et Rome/Milan émis pour des voyages avant le 20 octobre 2021 « sont modifiables sans différences tarifaires ni frais supplémentaires », ajoute la même source.