Vols vers la France : Air Algérie annonce des perturbations dans son programme

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, annonce des perturbations de son programme de vols reliant l’Algérie et la France, dues aux conditions météorologiques défavorables à l’hexagone, annoncées depuis dimanche.

Un conflit de masse d’air est à l’origine de nouveaux orages en ce lundi 2 juin 2025 en France. Si la vigilance orange n’est plus en vigueur, une trentaine de départements sont placés en vigilance jaune, signalant un risque d’orage violent et de foudre.

Air Algérie annonce des perturbations dans son programme de vols vers la France

Après les orages de dimanche, la France, particulièrement la moitié du Sud, risque encore de subir des phénomènes violents ce lundi 2 juin 2025, en raison d’un important conflit de masses d’air.

Dans ce sillage, soucieuse de la sécurité de ses passagers, la compagnie aérienne nationale a publié dimanche soir un nouveau communiqué dans lequel elle informe des perturbations qui risquent d’impacter son programme de vols à destination de la France.

« Le programme de vols au départ et à destination de la France connaîtra des perturbations en raison des conditions météorologiques défavorables, et ce, à partir du dimanche 1er juin et jusqu’à une amélioration de ces conditions« , explique Air Algérie dans son communiqué.

Par ailleurs, le transporteur aérien a mis à disposition de ses voyageurs deux numéros pour demander des renseignements concernant leurs vols : 3302 et le +33 1 76 54 40 00.

Des annulations massives chez Transavia

De son côté, la compagnie low cost Transavia a dû annuler plusieurs de ses vols cette semaine, non pas en raison des conditions météorologiques, mais à cause de la grève de son personnel navigant commercial. En effet, un mouvement de grève qui a commencé vendredi 30 mai dernier a pénalisé des milliers de voyageurs à destination de la Grèce, de l’Algérie, du Portugal et de la Tunisie.

Le personnel navigant commercial est mobilisé autour de revendications salariales et de l’organisation du temps de travail, à l’appel du syndicat UNSA-PNC. Le préavis de grève déposé le 7 mai dernier contenait des revendications sur la revalorisation des heures de nuit, des primes de ventes à bord et une amélioration des plannings.

D’ailleurs, Transavia a confirmé que ce mouvement de grève a fortement perturbé ses opérations aériennes. En effet, plusieurs passagers algériens ont dû reporter leurs voyages en raison de ce mouvement de grève qui a duré tout le weekend dernier.

