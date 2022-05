Vols vers Istanbul : Air Algérie met en vente son nouveau programme

Après le lancement des ventes sur deux de ses lignes, notamment Montréal et Francfort au départ d’Alger et Oran respectivement; Air Algérie a gardé son silence depuis le 26 mai dernier. En effet, la compagnie nationale aérienne a lancé la vente des billets la semaine passée uniquement sur deux destinations.

De son côté, le député de la diaspora en France, s’est prononcé hier le 30 mai 2022 en indiquant que la date du lancement des ventes. Selon lui, le reste du programme été sera mis en vente à compter de demain le 1 juin. Par ailleurs et contre toute attente, Air Algérie vient d’annoncer la commercialisation des réservations sur ses lignes reliant l’Algérie à Istanbul. Notamment au départ d’Alger, Oran, Constantine et Annaba, et ce sur son site internet.

« Air Algérie a le plaisir de vous annoncer l’ouverture des ventes des vols supplémentaires vers Istanbul ». Lit-on sur le communiqué d’Air Algérie publié sur sa page Facebook. Le transporteur aérien national a clôturé sa publication par « Concernant les autres destinations nous vous communiquerons progressivement les dates d’ouverture des ventes. ».

Vols vers Istanbul : quels sont les prix d’Air Algérie ?

Pour sa ligne Oran – Istanbul, Air Algérie commercialise ses vols au prix de 399.55 euros, pour le mois de juins 2022. Cependant, ce tarif peut atteindre les 407.77 euros en date du 10 juin. Et 514.77 euros pour le 14 du même mois. Ces montants s’étalent pratiquement tout au long du programme de la saison estivale.

A destination de l’aéroport d’Alger, les vols vols provenant d’Istanbul sont affichés au prix de 384.55 euros pour la liaison du 12 juin 2022; puis touchent la barrière des 422.77 euros pour quelques dates du mois de juin et juillets de l’année en cours.

Par ailleurs, si vous envisager d’embarquer depuis l’aéroport de Constantine, il convient de prévoir un budget de 439.77 euros par personne ( avec escale ). Ce prix correspond à un vols en date du 20 juin 2022. A partir des simulations faites sur le site de la compagnie, on peut constater une réduction des prix à dater du mois de juillet 2022. Et ce pour atteindre le prix de 370.55 euros ( pour des vols directs).

En ce qui est des liaisons entre Annaba et Istanbul. Air Algérie a prévu pour la saison estivale des vols avec escale. Ceux -ci sont commercialisés au tarif de 445.77 euros pour le mois de juin 2022. Le billet permettant de voyager entre ces destinations peuvent atteindre la somme de 517.77 euros pour une place à bord d’Air Algérie; c’est le cas par exemple pour le 15 juillet de l’année en cours. Les vols directs entre Istanbul et Annaba sont commercialisés à partir de 360.55 euros; et ne figurent dans le nouveau programme qu’à compter du juillet 2022.