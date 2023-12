Vols vers Douala : Air Algérie annonce une nouvelle mesure

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, assure la desserte de plusieurs pays du continent africain. Notamment à destination du Cameroun. Dans ce sillage, le transporteur aérien vient de faire une nouvelle annonce à l’adresse de ses passagers voyageant vers ce pays.

À destination du Cameroun, Air Algérie assure la desserte de sa ligne, inaugurée au cours du mois d’octobre dernier, depuis l’aéroport international d’Alger vers celui de Douala, à raison de trois vols par semaine. Et ce, tous les dimanches, lundis et jeudis.

Vols Alger – Douala : les passagers d’Air Algérie appelés à télécharger cette application

Dans un communiqué, publié en ce jeudi 28 décembre 2023, Air Algérie appelle ses passagers voyageant à destination de Douala au Cameroun, de l’obligation de télécharger l’application Douane CMR. Cette nouvelle mesure entrera en vigueur à partir du 1ᵉʳ janvier 2024.

Douane CMR ou Costums CMR en anglais est une application mobile de contrôle non intrusif des passagers. Elle est téléchargeable sur Google Play et App Store. Elle remplacera les formulaires papiers, qui sont, actuellement, distribuées aux voyageurs par les compagnies aériennes.

Selon le communiqué de la douane camerounaise, cette nouvelle procédure vise à améliorer et renforcer les procédures de contrôle et d’accélérer le dédouanement des administrations douanières. À partir de l’application Douane CMR, les passagers, voyageant à destination de Douala, soumettront et valideront leurs déclarations douanières, via un formulaire électronique à remplir avant leur arrivée au Cameroun. Par ailleurs, les informations suivantes seront requises pour des fins de contrôle à l’arrivée à l’aéroport :

Identité du passager ;

Numéro du vol ;

Numéro de passeport ;

Bagages et devises transportés.

Lors du débarquement, les agents de douanes procéderont au scan d’un code QR, généré par l’application, pour compléter les procédures de contrôle.

| À LIRE AUSSI :

>> Ramadan 2024 : Tebboune annonce 50% de réduction sur les prix des billets d’avion

>> Air Algérie annonce des vols quotidiens vers cette destination européenne