Vols vers Alger : ITA Airways renforce son programme au départ de Rome

Depuis son lancement, la compagnie aérienne italienne ITA Airways ne cesse d’exprimer son intérêt de desservir davantage l’Algérie. En effet, elle compte dans son programme actuel six liaisons hebdomadaires desservant l’aéroport international de Houari Boumediene à partir de celui de Rome.

Par ailleurs, à l’occasion de la célébration du premier anniversaire de sa création, cette compagnie aérienne a fait part de sa volonté de lancer deux nouvelles lignes aériennes. Et ce, à destination des aéroports d’Oran et de Constantine, notamment pour offrir plus de choix aux voyageurs algériens, mais aussi italiens.

Lors de cette même occasion, la responsable du bureau d’ITA Airways en Algérie, Wassila Boussad a fait savoir que ce transporteur aérien souhaite renforcer son programme des vols entre la capitale Alger et Rome.

Vols Rome – Alger : ITA Airways ajoute une septième liaison à son programme

La compagnie aérienne ITA Airways a obtenu le feu vert pour renforcer son programme aérien à destination d’Alger. Il s’agit de ce qu’a annoncé Wassila Boussad, qui s’est confié à l’arabophone Echorouk. En effet, ce transporteur italien a augmenté son nombre des vols reliant entre Rome et Alger, pour passer de six à sept vols par semaine.

Cependant, la responsable du bureau d’ITA Airways en Algérie a fait savoir que cette nouvelle liaison entrera en vigueur le 19 décembre prochain. Ce nouveau vol sera, ainsi, assuré à partir de l’aéroport de Rome, tous les lundis, à 22 h 10. Au départ de l’aéroport de Houari Boumediene, le départ se ferra le lendemain à 5 h 25 du matin, pour une arrivée à l’aéroport de Rome à 7 h15.

Vols Alger – Rome : quels sont les prix d’ITA Airways ?

Pour ceux qui se posent la question, ITA Airways commercialise ses billets au départ d’Alger vers Rome au prix avoisinant les 167 euros pour un aller simple. Cependant, à partir du 22 décembre 2022, ce tarif connaitra une augmentation pour atteindre la barre des 172 euros.

Par ailleurs, au départ de l’aéroport de Rome à destination de celui d’Alger, ITA Airways suit un autre barème. En effet, pour ce mois de décembre 2022, elle propose des allers simples au prix de 273.28 euros pour un aller simple en classe économique. Sur certaine date, ce tarif touche les 325.28 euros, tel est le cas du vol programmé en date du 22 décembre 2022.