Vols vers Alger : cette compagnie aérienne affiche ses billets à partir de 27€ pour septembre 2024

Les personnes qui n’ont pas eu l’occasion de profiter de la saison estivale pour partir en vacances, choisissent le mois de septembre pour programmer un séjour loin de la foule, tout en profitant des douces températures et des tarifs promotionnels sur les billets d’avion.

Les voyageurs qui souhaitent se déplacer entre l’Espagne et l’Algérie pourront profiter des prix exceptionnels lancés par Vueling, à l’approche de ce mois de septembre 2024.

Escapade en septembre 2024 : les vols vers l’Algérie à mini prix chez Vueling

Les compagnies aériennes profitent du mois de septembre pour lancer leurs plus belles promotions. En fonction du principe de l’offre et de la demande, il est toujours possible de dénicher des billets d’avion à destination de l’Algérie à des prix très réduits.

C’est le cas de la low cost Vueling qui vient de lancer une offre exceptionnelle sur ses vols au départ de l’Espagne à destination de l’Algérie. En effet, sur son site de réservation, le transporteur aérien affiche ses billets de voyage, en aller simple, au départ de Barcelone vers Alger, au petit prix de 27 euros seulement.

Par ailleurs, pour profiter de ces prix, il convient de programmer son vol en date du 16, 19, 23, 24, 28 et 30 septembre 2024. D’autres billets sont disponibles, tout au long du même mois, au prix de 44 euros.

Qu’en est-il des vols au départ d’Alicante ?

Les promotions de Vueling concernent aussi les vols de la compagnie au départ d’Alicante en Espagne vers l’aéroport de Houari Boumediene à Alger. En effet, sur ce créneau, la low cost propose en vente des billets au prix de 47 euros, le voyage en aller simple.

D’autres billets sont disponibles aux tarifs de 50 et 55 euros, tout au long du mois de septembre 2024. Par cette promotion, la compagnie invite ses clients de profiter de cette politique low cost qui permet de voyager tout en faisant des économies.

Vueling assure, aussi, la desserte de l’Algérie, en opérant des vols entre Alicante et Oran. Sur cette route aérienne, le transporteur à bas prix commercialise ses billets de voyage en aller simple, au prix allant entre 47 et 80 euros. Il est important de rappeler que ce tarif comprend un bagage en cabine de 10 kg. l’ajout d’une pièce de bagage de 25 kg en soute, entraine des tarifs supplémentaires (jusqu’à 13 euros par pièce).

