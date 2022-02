Vols Tunis – Alger : nouvelle baisse des prix chez Air Algérie

La reprise timide des vols internationaux a été marquée par une flambée des prix des billets chez Air Algérie, mais aussi chez les autres compagnies qui opèrent des vols avec les villes algériennes.

Après plus de six mois de reprise de vols, la compagnie aérienne nationale Air Algérie a baissé ses prix pour certaines destinations, dont la Tunisie et l’Égypte.

Pour la ligne Alger – Tunis, les Algériens souhaitant découvrir le pays voisin pourront se lancer dans cette aventure avec des prix raisonnables. Au départ d’Alger, les billets aller – Retour sont vendus à partir de 32.500 DZD. Quant à l’aller simple, il est cédé à 21.400 dinars.

S’agissant de la ligne Tunis – Alger, qui intéresse surtout la diaspora algérienne, le vol aller – retour est vendu au prix 188 euros. Concernant l’aller simple, il est au prix de 107 euros.

Les conditions d’entrée en Tunisie

Depuis la propagation du variant Omicron dans le monde, Tunis a revu légèrement ses conditions d’entrée pour les touristes, dont les Algériens. En effet, la Tunisie exige la vaccination pour tous les voyageurs étrangers âgés de plus de 18 ans.

De ce fait, tous les voyageurs désirants s’envoler vers la Tunisie doivent présenter un certificat de vaccination prouvant le respect du schéma complet vaccinal (Tous les vaccins administrés en Algérie, dont le Sinovac).

Pas que, les voyageurs algériens doivent également présenter, avant de prendre l’avion, un test PCR négatif de moins de 48 heures. À noter qu’un test antigénique pourrait être aussi imposé une fois arrivé à l’aéroport de Tunis.