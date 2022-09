Vols Toulouse – Alger : les prix d’Air France pour l’automne 2022

Parmi les compagnies aériennes qui assurant le transport de la diaspora entre l’hexagone et le territoire nationale, figure Air France. En effet, cette dernière, assure la desserte de plusieurs vols vers l’Algérie. Et offre parfois des bons plans pour voyager entre ses destinations.

Cependant, avec cette nouvelle rentrée, les voyageurs algériens ont constaté une certaine hausse des prix de cette compagnie aérienne française. C’est ce qui ressort de plusieurs témoignages des internautes sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, afin de connaitre le niveau des prix affiché par Air France, pour l’automne 2022, nous avons effectué une simulation sur son site de réservation.

Vols Alger – Toulouse : quels sont les prix d’Air France pour l’automne 2022 ?

Comme indiqué par les internautes sur les groupes de voyage sur les réseaux sociaux, Air France affiche des prix assez élevés pour ce mois de septembre 2022. En effet, sur son site de réservation, Air France affiche des allers simples qui frôlent la barre des 300 euros. À l’exemple, le vol Alger – Toulouse, prévu pour le 25 septembre prochain, qui est commercialisé au prix de 294 euros.

Cependant, à partir du début du mois d’octobre prochain, Air France prévoit de baisser ses prix pour atteindre les 120 euros. Ce tarif s’applique notamment pour les liaisons de la compagnie prévues pour le 4 et le 6 octobre prochain. Des vols sont également disponibles au prix de 109 euros pour le même mois.

En revanche, affiche des vols à 70 euros entre Alger et Toulouse. En effet, pour bénéficier de ce tarif, il convient de réserver pour la date du samedi 8 octobre. Si vous ratez cette date, il est possible de réserver au prix de 87 euros, un autre vol entre Alger et Toulouse. Et ce, en date du 22 octobre 2022.

Qu’en est-il des prix de la ligne Toulouse – Oran ?

Au départ de Toulouse vers l’aéroport d’Ahmed Ben Bella à Oran, les prix des vols d’Air France sont plus avantageux. En effet, pour le restant du mois de septembre 2022, ce transporteur aérien affiche des dessertes à partir de 153 euros pour un aller simple. C’est le cas des vols du 24 et 28 septembre prochains.

En ce qui concerne le mois d’octobre, les vols d’Air France sont affichés sur son site de réservation à partir de 100 euros. Cette baisse des prix s’applique seulement sur certains vols de ce mois, notamment, pour le 5 et 8 octobre prochain.

En revanche, ces prix connaitront une nouvelle fois une augmentation de leur niveau. Cependant, si vous envisagez de voyager durant le mois de novembre, mais vous souhaitez, quand même, profiter de quelques bons prix, il convient de réserver son voyage à bord d’Air France, le samedi. En effet, ce transporteur aérien affiche des tarifs à partir de 63 euros, pour tous les samedis du mois de novembre 2022.