Vols Strasbourg – Constantine, programme de fidélité : Transavia annonce des nouveautés

La compagnie low cost, Transavia, a dévoilé des nouveautés dans son programme à destination de l’Algérie en annonçant la reprise de ses vols au départ de l’aéroport de Strasbourg, en France, vers, Constantine, après un an du lancement du 1ᵉʳ vol.

L’annonce a été faite par la cellule de communication de l’aéroport de Strasbourg, qui célèbre le 1ᵉʳ anniversaire de cette ligne aérienne reliant entre la France et l’Algérie.

Transavia reprend le chemin de Constantine au départ de Strasbourg

En effet, pour la saison estivale 2024, Transavia a décidé de relancer, à nouveau, ses vols depuis Strasbourg et à destination de Constantine. Le vol inaugural a décollé depuis la France en date du 2 juillet dernier, pour atterrir à l’aéroport de Mohamed Boudiaf.

Dans ce sillage, la compagnie low cost prévoit de desservir cette destination à raison d’un vol par semaine, programmé pour tous les mardis. Concernant ces tarifs appliqués sur les billets de voyage, le transporteur aérien affiche ses vols à partir de 69 euros.

“Reprise des vols vers Constantine aujourd’hui avec Transavia, 1 an après le 1ᵉʳ vol !” écrit l’aéroport de Strasbourg dans son communiqué.

Transavia se montre plus généreuse sur le programme Flying Blue

Transavia, la compagnie low cost du groupe Air France KLM, a aussi décidé de renforcer son programme de fidélité Flying Blue avec de nouveaux avantages. En effet, Transavia propose, désormais, plus de façons pour gagner des Milles et les dépenser sur les vols vers l’Europe et la Méditerranée.

Pour chaque vol réservé, en aller-retour, Transavia offre jusqu’à 200 Miles et 4xP. Le cumul de ces Miles permet d’acheter des billets primes chez l’une des compagnies partenaires de Flying Blue et de profiter de pleins autres avantages.

Désormais, les voyageurs de Transavia peuvent payer tous les tarifs de la compagnie. Il s’agit d’une nouveauté qui vient renforcer ce programme qui, jusqu’à présent, n’autorise que l’achat des billets dans le cadre du tarif Basic, payable par Miles.

Pour rappel, dans le dernier classement publié par le spécialiste Skytrax, Transavia a réussi à intégrer le top 5 des meilleures compagnies low cost au monde et arrive en deuxième position dans le classement transporteurs à bas prix en Europe.

À LIRE AUSSI :

>> Air Algérie : le nouveau siège social de la compagnie inauguré

>> Air Algérie : vers un record de 50 000 passagers à l’aéroport de Montpellier