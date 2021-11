Vols Qatar – Algérie : le programme de Qatar Airways enfin dévoilé

La pandémie du Covid-19 a entraîné la fermeture des frontières aériennes, maritimes et terrestres dans plusieurs pays afin de contrôler sa propagation. L’Algérie, suite à la décrue considérable du nombre des cas de contamination a rouvert partiellement ses frontières aériennes, une décision annoncée le 1er juin dernier.

Plusieurs destinations et vols s’ajoutent au fur et à mesure au programme initial de cette réouverture, le 10 novembre, l’Algérie a repris ses vols avec le Qatar, de quoi enchanter notre diaspora au Qatar, et ce, dans le cadre du renforcement et la revalorisation de l’Algérie comme destination, une décision prise par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Ainsi la ligne Alger – Doha est née avec une moyenne de deux vols commerciaux par semaine que la compagnie aérienne nationale Air Algérie opérera, entre les deux capitales. Dans un cadre de réciprocité, les compagnies aériennes qataries pourront opérer deux vols commerciaux par semaine sur la même ligne.

Qatar Airways dévoile le programme et les conditions

La compagnie aérienne qatarie, Qatar Airways, a programmé deux vols commerciaux et 3 vols de rapatriement par semaine. Pour les vols commerciaux, ils seront opérés tous les vendredis et dimanches, un programme prévu jusqu’au 22 mars 2022. Pour les vols de rapatriement, ils seront opérés tous les samedis, lundis et mercredis, et maintenus jusqu’au 30 novembre 2021.

Les restrictions et le protocole sanitaire sont toujours mis en place. Pour les conditions d’entrée au Qatar, un test PCR de moins 36 h est exigé pour les vols sans escale Doha – Alger, et un test PCR de moins de 72 h pour les vols avec escale Kuala Lumpur – Doha – Alger. Un test antigénique à l’arrivée est obligatoire en plus d’une fiche sanitaire.