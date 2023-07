Vols Perpignan – Oran : ASL Airlines casse les prix pour août 2023

En ce début de saison estivale, les compagnies aériennes multiplient les offres pour séduire davantage les voyageurs qui ont choisi l’Algérie leur destination pour passer l’été 2023. C’est le cas de la compagnie aérienne française ASL Airlines.

En effet, ce transporteur aérien ne cesse de dévoiler des nouveautés sur son programme de réservation. Parmi les nouvelles lignes aériennes lancées en cette nouvelle saison estivale, la route reliant entre l’aéroport d’Oran et celui de Perpignan en France.

ASL Airlines dessert désormais l’aéroport d’Oran à partir de celui de Perpignan en France, à raison de deux vols par semaine, notamment tous les

Vols Oran – Perpignan : ASL Airlines propose ses billets à partir de 60 euros

En général, les prix des billets connaissent, en été, une hausse de leur niveau. Cependant, les personnes qui prévoient de voyager vers l’Algérie, pourront profiter des nombreuses promotions lancées par les compagnies aériennes en cette saison.

Sur son site de réservation, ASL Airlines lève le voile sur une nouvelle promotion. En effet, la compagnie française propose en vente des billets d’avion depuis l’aéroport de Perpignan vers celui d’Oran au prix de 60.88 euros. Cette offre est valable pour les vols programmés pour la période allant du 10 jusqu’au 31 août 2023.

Par ailleurs, ces billets sont commercialisés dans le cadre de l’offre Basic de la compagnie. Et offre la possibilité de transporter uniquement un bagage en cabine de 10 kg. ASL Airlines précise que ses billets sont modifiables avec frais avant vols et non remboursables.

En plus des tarifs Basic, ASL Airlines propose, sur son site de réservation, une autre offre. En effet, la compagnie aérienne propose en vente des billets au prix de 90.88 euros. Un tarif qui s’inscrit dans le cadre de l’offre Standard du transporteur aérien.

Le billet à 90 euros permet au voyageur de transporter un bagage en cabine de 10 kg, un accessoire, mais aussi un bagage en soute de 23 kg. Pour pouvoir profiter de cette offre, il convient de réserver son vol, depuis Perpignan vers Oran, entre le 10 et le 31 août 2023. Les personnes qui n’ont pas encore réservé leurs vols pour les vacances d’été pourront profiter de cette offre

