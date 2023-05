Vols pas chers pour l’été 2023 : Béjaïa – Paris à partir de 44 euros chez Transavia

Pour profiter pleinement des vacances d’été, les passagers qui voyagent en famille cherchent les meilleurs bons plans pour profiter des billets d’avions pas chers. Pour ce faire, ils guettent les sites de réservation, pour programmer leurs vacances à des prix réduits.

Parmi les compagnies aériennes proposant pour l’été 2023 des bons plans intéressants, figure Transavia. Spécialisée dans les voyages low cost, cette compagnie aérienne ne cesse de renforcer son programme aérien vers l’Algérie avec de nouvelles destinations et de nouveau tarifs.

Vols Paris – Béjaïa : quels sont les prix de Transavia pour l’été 2023 ?

Parmi les lignes aériennes qui connaissent une augmentation de trafic pendant l’été, la route Paris Bejaia. Sur cette ligne, Transavia affiche quelques billets à des prix intéressants. Notamment, dans le cadre de son offre de voyage en aller-retour.

En effet, au départ de Paris vers l’aéroport de Abane Ramdhane, Transavia affiche ses billets aller à partir de 80 euros. Pour bénéficier de ce tarif, il convient de réserver son voyage en date du 23, 24, 30 et 31 mai 2023. Par ailleurs, d’autres billets sont disponibles au prix de 92 euros. Notamment, en date du 9, 10, 25 et 29 mai 2023.

En ce qui concerne les vols retours, Transavia affiche ses billets à partir de 44 euros. C’est le cas de plusieurs vols programmés, depuis Bejaia vers Paris, pendant le mois de juin 2023, soit en date du 20 et 21. Transavia met également vente des billets au prix de 56 euros pour les mêmes destinations. Et ce, en date du 27 et 28 juin 2023. En revanche, d’autres billets sont affichés au prix de 86 euros sur le site de réservation de Transavia, mais qui sont également disponibles pour le mois de juillet 2023.

