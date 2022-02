Vols Paris – Oran : cherté et rareté des billets

Depuis plus de deux ans le monde connaît une situation exceptionnelle avec une pandémie qui a secoué le monde entier. On peut dire qu’aucun secteur n’a été épargné par la Covid-19. Un secteur en particulier a souffert de cette crise sans précédent, le transport aérien, plusieurs pays se sont vus dans l’obligation de fermer leurs aéroports ou de réduite le trafic aérien afin de freiner la propagation du virus, une situation qui a beaucoup handicapé les compagnies aériennes.

L’Algérie à l’instar d’autres pays a fait le choix de geler le trafic aérien, pendant plus d’un an, suite à une décision de la reprise des vols, le gouvernement a décidé que l’ouverture des frontières serait partielle et progressive, donc depuis quelques mois la communauté algérienne établie à l’étranger peut enfin voyager vers sa terre d’origine.

Mais cette communauté algérienne après l’ouverture de ces fameuses frontières, fait face à deux soucis de taille, qui sont le manque de vols et les prix exorbitants des billets d’avion, et force est de constater que les choses ne vont pas en s’améliorant.

Cherté et rareté de billets Paris – Oran

Sur les dizaines de vols programmés chaque semaine vers l’Algérie, une majorité sont réservés vers Alger, ce qui laisse très peu de vols par exemple pour Oran par exemple, ou la demande reste très forte.

Plusieurs compagnies aériennes desservent Oran, Air Algérie, Air France mais aussi Transavia à partir de Paris, alors Volotea quant à elle dessert Oran depuis la ville de Marseille.

Si les billets des vols de Paris vers Alger restent toujours aussi chers comparer au mois précédents, les prix des vols de Paris vers Oran le sont tout autant pour ce mois de mars.

Du côté de la compagnie nationale Air Algérie, les billets pour la mi-mars de Paris vers Oran, sont autour des 500 euros pour un aller simple.

Pour ce qui est de la compagnie française Air France, un seul vol est programmé chaque semaine de Paris vers Oran, et les prix des billets oscillent entre 546 et 793 euros pour un aller simple.

Quant à Transavia, ce n’est pas mieux car les prix varient entre 390 et 590 euros pour un aller simple de Paris à Oran.