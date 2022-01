Vols Paris – Constantine / Oran : les billets sont-ils moins chers ?

La cherté des billets a touché tout le monde et toutes les destinations à cause de la crise sanitaire. Cependant, cela a été plus grave chez certaines compagnies et pays à l’instar de l’Algérie et sa communauté établie à l’étranger qui lance un cri de détresse depuis la réouverture partielles des frontières aériennes.

Suite à des comparatifs des prix des billets entre l’Algérie et ses voisins du Maghreb, on a pu confirmé que l’Algérie est la destination la plus chère au Maghreb à partir de l’Hexagone. Raison pour laquelle beaucoup de personnes passaient par Tunis pour se rendre en Algérie, afin d’éviter de dépenser des millions sur un simple billet aller, un constat amer répandu chez plusieurs compagnies aériennes.

Étant donné que l’indignation et les sièges vides des avions n’ont pas suffit pour changer la déplorable situation, la diaspora algérienne s’est vu astreinte à trouver des solutions judicieux pour voyager vers l’Algérie en essayant d’éviter les prix exorbitants.

Serait-il plus judicieux de voyager vers les autres wilayas ?

Alors que pour voyager entre Paris – Alger pour le mois de janvier 2022, le meilleur tarif chez Air France pour un billet aller simple est affiché à 56 072 DA et le billet le plus cher est affiché à 105 646 DA, est-ce la même chose vers les autres wilayas ? Un comparatif s’impose. Sur le site de la compagnie Air France, pour la ligne Paris – Constantine, les vols sont disponibles dans les dates suivantes : le 15 janvier à 51 762 DA, le 22 janvier à 39 065 DA et le 29 janvier à 43 033 DA.

Quant à la ligne Paris – Oran, les prix sont plus chers, à savoir 93 683 DA pour le 15 et le 22 janvier, 76 180 DA pour le 17 et le 21 janvier, 84 115 pour le 29 et 68 244 DA pour le 31 janvier. Le meilleur tarif est de 61 896 DA (24 janvier).

Bien que les prix vers ces deux wilayas n’atteignent pas les 90 000 et 100 000 DA affichés vers Alger, la cherté persiste.