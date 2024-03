Vols Paris CDG – Annaba : ASL Airlines dévoile une nouveauté pour la saison estivale

L’été approche et les compagnies aériennes montrent, les unes après les autres, leurs plus belles offres tarifaires et nouveautés. À l’exemple d’Air France qui a renforcé son programme des vols avec des liaisons à destination de l’Algérie, ASL Airlines a dévoilé l’une de ses nouveautés de la saison estivale.

Rappelons, le mois de février dernier, la compagnie aérienne française a lancé les ventes sur son programme de l’été. Ce dernier a été renforcé avec de nouveaux vols depuis et vers le territoire national.

Vols vers Annaba en Algérie : ASL Airlines annonce une nouvelle liaison au départ de Paris CDG

Dans une nouvelle publication, mise en ligne sur sa page officielle, ASL Airlines a levé le voile sur ses nouveaux vols vers l’Algérie. En effet, pour l’été 2024, le transporteur aérien français proposera des liaisons au départ de l’aéroport de Roissy de Paris CDG à destination de celui d’Annaba. Et ce à partir du 1ᵉʳ juillet 2024.

Dans ce sillage, ASL Airlines compte desservir les deux destinations à raison d’un vol par semaine. La compagnie aérienne annonce également que les réservations sont d’ores et déjà ouvertes. Les passagers qui souhaitent voyager en été, pourront dès maintenant réserver leurs billets de voyage sur son site officiel.

Pour ceux qui se posent la question sur le prix de la compagnie sur ses vols, au départ de Paris CDG vers Annaba. ASL Airlines affiche ses billets de voyage en aller simple à partir de 69 euros, pour un billet sans bagage en soute. Rappelons, la compagnie aérienne propose également les tarifs Standard et Flex, pour les passagers qui souhaitent transporter jusqu’à deux pièces de bagages en soute.

