Vols Paris – Annaba, Bejaia et Tlemcen: programme été 2022 Air Algérie

Pour préparer la saison estivale, Air Algérie a vu le programme de ses liaisons internationales se renforcer. Même si l’ouverture totale des frontières reste encore à concrétiser, ce nouveau programme des vols prévoit de combler la forte demande des clients, dont celle de la diaspora algérienne, qui souhaite notamment une baisse des tarifs des billets.

L’immense surprise que contient le nouveau programme de la compagnie Air Algérie concerne la réouverture au trafic international de nombreux aéroports algériens fermés depuis le début de la crise sanitaire. Ce sont donc à nouveau les aéroports de Bejaia, Annaba et Tlemcen qui pourront accueillir des liaisons internationales. Ces trois premières villes bénéficieront d’une liaison avec la capitale française Paris.

La décision, rendue publique le jeudi 19 mai 2022 par le ministère des transports, soulagera les tensions et la pression des passagers de ces villes. En effet, ceux-ci étaient obligés de parcourir des centaines de kilomètres pour gagner Alger, Oran ou Constantine, qui étaient les trois aéroports à avoir accueilli des liaisons internationales lors de la réouverture des frontières. D’un autre côté, le gouvernement algérien a décidé de garder le nombre de liaisons de sa ligne Constantine – Paris au même rythme, à savoir sept rotations par semaine.

Ainsi, le programme de la compagnie nationale Air Algérie pour Béjaïa, Annaba, et Tlemcen vers Paris pour la nouvelle saison estivale, s’étale comme suit:

Paris Orly – Annaba :un vol direct chaque jour( AH1145). Les jours de dimanche, mercredi et vendredi sont fixés à 18h15. le reste des horaires à déterminer;

Paris Orly – Bejaïa : 7 vols par semaine (AH1113), tous les. Vendredi à 12H50. Mardi et mercredi à 12h55;

Dimanche, lundi à 13h50. Jeudi et samedi à 13h55;

Paris Orly – Tlemcen (AH1087). 4 vols par semaine, à savoir Vendredi et dimanche à 13h35, jeudi et samedi à 15h40;

Paris – Constantine : Les vols de cette ligne restent les mêmes qu’avant l’augmentation.

Prix des billets chez Air Algérie

De son côté, le porte-parole d’Air Algérie a abordé, dans une déclaration accordée au journal Echourouk News, la problématique persistante des tarifs des billets appliqués par la compagnie nationale au cours des derniers jours, y compris depuis et vers la France. Selon Amine Andaloussi, « le billet le plus cher entre la France et l’Algérie ne dépasse pas 640 euros aller-retour » à bord d’Air Algérie, a-t-il précisé. Il continue en rassurant « les prix seront régulés en tenant compte de la loi de l’offre et de la demande » . « Avec le nouveau programme supplémentaire des vols, les prix des billets chez Air Algérie vont baisser ».

A ce rythme, les voyageurs algériens n’ont qu’à rester branchés pour connaître le début du lancement des opérations des ventes chez le transporteur national aérien. En effet, la mise en vente des réservations se fera au plus tard vers la fin de cette semaine.