Vols Paris – Alger : une légère baisse constatée chez Air France

Avec l’approche des vacances d’hiver et Noël, la demande sur les billets France-Algérie augmentera, et ce, malgré les tarifs élevés et la menace du variant Omicron. En effet, aucun des deux facteurs n’a empêché la diaspora de réserver massivement des billets pour l’Algérie.

D’ailleurs les vols prévus pour le mois en cours depuis la France ne sont plus disponible notamment sur le site de la compagnie aérienne la plus chère, à savoir Air France. Pour le mois prochain, la compagnie française effectuera le même programme de vol que celui de décembre.

Dans ce contexte, une baisse des prix de billets a été constatée sur le site d’Air France. En effet, les vols Paris-Alger en aller simple durant le mois de janvier sont proposés à partir de 530 euros. Pour un siège en business class, il faut compter à partir de 700 euros. Il s’agit d’une baisse relative en comparaison avec les prix pratiqués à la suite de la réouverture des frontières.

Conditions d’entrée en Algérie

Dans un communiqué publié jeudi 9 décembre, le premier ministère a annoncé la généralisation du pass sanitaire à de nouveaux secteurs en Algérie. Il s’agit notamment du secteur du transport. Désormais, les voyageurs seront sommés de présenter leur pass sanitaire avant de sortir ou d’entrer en Algérie.

Selon la même source, le comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus avait recommandé « l’institution du Pass vaccinal comme condition d’entrée et de sortie du territoire nationale, et pour accéder aux manifestations sportives et culturelles, ainsi qu’aux salles des fêtes ».