Avec la forte demande enregistrée sur les billets à destination de l’Algérie, les compagnies aériennes doublent leurs efforts pour séduire la diaspora. D’autant plus que cette dernière a subi le martyre face à l’indisponibilité des places et la cherté des billets, pour plusieurs mois.

Par ailleurs, grâce à l’arrivée de la saison estivale, les voyageurs algériens ont vu les offres se multiplier, surtout concernant le créneau France – Algérie. En effet, entre Air Algérie, Tassili Airlines et ASL Airlines, la concurrence bat son record.

Rappelons le, la France regroupe la plus grande communauté en Europe. Ce qui fait que la route Paris -Alger connaît un afflux important de voyageurs algériens. En effet, même après l’ouverture des différents aéroports nationaux au trafic international, cette ligne enregistre toujours la plus importante demande.

Vols Paris – Alger : Transavia lance des promotions pour août 2022

Une autre compagnie aérienne a décidé de rejoindre le mouvement des offres promotionnelles. Il est question de Transavia. En effet, cette compagnie low cost a décidé de gâter les voyageurs algériens désireux de réserver leurs billets sur la ligne Alger – Paris.

Sur son site de réservation, Transavia affiche des prix des plus intéressants sur son site internet. Elle offre des vols à partir de 80 euros à destination de l’aéroport de Houari Boumediene depuis celui de Paris Orly. Cependant, ce transporteur aérien affiche ses tarifs attrayants à partir de la deuxième moitié du mois d’août 2022.

Ainsi, si vous décidez de voyager durant ce mois, optez pour les dates du 22 et 25 août prochains. Vous n’aurez qu’à dépenser la somme de 80 euros pour votre billet de voyage vers Alger. Vous pouvez également trouver d’autres prix intéressants, à hauteur de 90 euros. Ce tarif s’applique, notamment pour le 27 de ce même mois.

Vols Paris – Alger : quels sont les prix de Transavia ?

Il importe de le préciser, ces promotions lancées par Transavia ne concernent que les deux dernières semaines du mois d’août prochain. Si vous ratez cette période, vous risquez de voir les prix de cette compagnie augmenter un peu plus.

En effet, si vous faites partie des ressortissants ayant prévu de voyager durant le mois de septembre 2022, sachez que Transavia compte augmenter légèrement ses prix. Citons l’exemple de la première semaine de ce mois, où les billets depuis Paris Orly vers Alger sont affichés au prix de 150 euros, voire plus.

C’est le cas notamment, pour les jours du 8 et du 10 septembre, dont les billets sont commercialisés respectivement aux prix de 210 et 230 euros. Par ailleurs, d’autres allers simples sont affichés, sur le site de réservation de la compagnie, à hauteur de 105 euros, et ce, pour le restant du mois de septembre prochain.