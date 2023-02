Vols Paris – Alger : Transavia annonce des annulations

Les Français se préparent pour se lancer dans une nouvelle journée de grève contre la réforme des retraites. Suite à un préavis déposé au cours de la semaine dernière, de nombreux secteurs sur le territoire français qui ont annoncé des perturbations de leurs activités.

C’est le cas de celui des Transports, en plus de l’urbain et le transport maritime, les voyageurs par avion devront s’armer d’un peu plus de patience. Car, en effet, la direction de l’aviation civile en France a demandé aux différentes compagnies aériennes de réduire le nombre de leurs vols prévus pour la journée du mardi 7 févriers 2023.

#Perturbations | Mouvement social national interprofessionnel du 7 février 2023 pic.twitter.com/bjP8nLOJaV — Direction générale de l'aviation civile 🇫🇷🇪🇺 (@DGAC) February 5, 2023

En effet, les compagnies aériennes desservant l’aéroport de Paris Orly sont appelées à annuler un vol sur cinq de leurs programmes. Notamment ceux programmés à partir de la soirée de ce lundi 6 février jusqu’au mercredi 8 février à 6 h 00 du matin.

Trafic aérien perturbé à l’aéroport de Paris Orly : les vols vers l’Algérie concernés ?

Dans son communiqué, la direction de l’aviation civile en France a fait savoir que des annulations et des perturbations sont à prévoir. En ce qui concerne les liaisons au départ de Paris Orly vers l’Algérie, de nombreux vols figurent sur le programme de cette enceinte aéroportuaire.

Parmi ces derniers, Air Algérie a prévu d’assurer plusieurs vols au départ de l’aéroport de Paris vers ceux d’Alger, d’Oran et de Sétif. Cependant, pour l’instant, la compagnie aérienne nationale n’a encore rien annoncé à propos de son programme pour ce mardi.

Une autre compagnie aérienne qui dessert le créneau Paris-Orly – Algérie, est Air France. Cette dernière a précédemment annoncé qu’elle prévoit d’assurer la totalité de ses vols long-courriers, et 95% de ses vols moyens et court-courriers. Pour rappel, sur le programme affiché par l’aéroport de Paris Orly, la compagnie française a prévu plusieurs vols à destination de l’aéroport Houari Boumediene à Alger.

Vols vers l’Algérie : Transavia annonce l’annulation de ses vols au départ de Paris Orly

Transavia compte parmi les compagnies aériennes qui desservent le territoire national au départ de l’aéroport de Paris Orly. Dans un communiqué rendu public sur son site officiel, la spécialiste du low cost informe que son programme aérien sera perturbé. Notamment, en raison du mouvement social prévu pour le mardi 7 février 2023.

Par ailleurs, Transavia précise que plusieurs de ces vols seront annulés. Dont deux sont au départ et vers la capitale algérienne. En effet, il est question du vol TO7264 prévu à 7 h 25 au départ de Paris Orly vers l’aéroport d’Alger. Mais aussi du TO7265 programmé à 10 h 55 au départ d’Alger vers Paris Orly.

