Vols Paris – Alger: les prix chez Air Algérie et Air France pour Avril

Pour voyager à destination d’Algérie en ce mois d’avril 2022 et pour la prochaine saison estivale, il faut renoncer à sa tirelire. Une situation qui suscite le mécontentement des Algériens, qui ne cessent de pointer du doigt les différentes compagnies aériennes.

Les vols desservant entre la France et l’Algérie sont toujours insuffisants et ce depuis quelques mois. Une petite cinquantaine de liaisons hebdomadaires ne peut plus répondre à la forte demande de la diaspora algérienne. Chose qui a influencé les tarifs proposés sur le marché.

Du côté de la compagnie Air France, un aller-retour de Paris vers Alger prévu pour le 1 avril 2022 revient à environ 350 euros pour un adulte. Un aller simple pour la même date coûte approximativement 600 euros en classe économique.

En ce qui concerne la compagnie aérienne Air Algérie, celle-ci annonce un prix qui frôle la barre des 500 euros pour un aller simple en classe économique durant le début du mois d’avril 2022. Sans compter la non disponibilité de la majorité des vols depuis la France affichés sur le site officiel de la compagnie.

Par ailleurs, pour remédier à une telle situation, il convient de guetter les offres de dernières minutes et les annulations qui libèrent plus de places pour pouvoir voyager en Algérie.

De manière générale, pour bénéficier des tarifs les plus intéressants pour un billet d’avion aller-retour Paris-Alger au mois d’avril, il est préférable de choisir un vol comportant une ou plusieurs escales ( gain moyen de 21€ en comparaison avec un vol direct).

Pourquoi une telle flambée des prix des vols à destination de l’Algérie?

Le pouvoir algérien se satisfait donc, incompréhensiblement, d’une réouverture des frontières partielle, ce qui concourt à conserver le coût excessif des billets d’avion.

Une décision jugée d’autant plus incompréhensible que le contexte sanitaire, aussi bien national qu’international, ne soulève plus aucune inquiétude. En effet, en Europe, toutes les mesures de restriction sanitaire concernant les voyageurs sont levées graduellement et les transports aériens retrouvent peu à peu une situation normale.

En réalité, un nombre limité de vols ne peut nullement favoriser un retour rapide aux tarifs qui étaient pratiqués auparavant, avant la crise sanitaire. Il est vrai que des ouvertures de nouvelles lignes aériennes sont intervenues. Cependant, ce sont bel et bien les destinations prisées telles que la France, l’Espagne ou encore la Turquie que les autorités doivent renforcer.

A défaut de voir l’offre suit la demande, il convient également de tenir compte de la demande importante qui influe sur les prix des billets. Effectivement, de nombreux Algériens résidant à l’étranger, surtout en France, veulent, à l’approche du Ramadan et de l’Aïd, regagner leur pays pour profiter de ces fêtes en famille. En outre, avec la levée des contraintes sanitaires en Europe, le contexte est favorable aux visites familiales.