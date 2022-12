Vols Paris – Alger : les meilleurs prix chez ASL Airlines et Transavia

Les fêtes de fin d’année est une occasion pour les voyageurs de tenter de nouvelles destinations. Mais aussi pour la diaspora algérienne de rejoindre le territoire national pour profiter de quelques jours en famille. Cependant, malgré les nombreuses promotions, lancée pendant le mois de novembre dernier, ces voyageurs trouvent toujours des difficultés à dénicher des billets à des prix intéressants, surtout en cette période de fin d’année.

Les lignes desservant le territoire national ont également bénéficié d’une part de ces promotions. Pour rappel, la compagnie aérienne nationale a précédemment dévoilé des tarifs promotionnels sur plusieurs de ses vols internationaux, dont ceux vers la France.

Suivant les pas de cette dernière, d’autres compagnies aérienne, comme ASL Airlines, Transavia et Volotea ont également rejoint cette vague des promotions.

Vols Paris – Alger ASL Airlines : quels sont les prix des billets pour la période de fin d’année ?

La ligne Paris – Alger constitue l’une des routes les plus fréquentées entre la France et l’Algérie. En effet, plusieurs compagnies disputent ce créneau et tentent de séduire les voyageurs algériens, chacune à sa manière, voire à ses tarifs.

Parmi ces dernières, la compagnie française ASL Airlines. En effet, cette dernière propose des billets, sur la ligne Paris – Alger, à partir de 79.73 euros pour un aller simple. C’est le cas pour les vols programmés en date du 3 décembre prochain, commercialisés aux prix de 104, 73 euros pour le billet.

D’autres billets à des tarifs plus intéressants sont également disponibles chez ASL Airlines. Notamment, au prix de 89.73 euros pour les vols programmés en date du 8 et 9 décembre 2022. Cependant, à partir de cette date, les prix de cette compagnie française connaitront une augmentation. Et ce, avant de baisser une nouvelle fois pour atteindre la barre des 79.73 euros pour les dates du 27, 28, 29, 30 et 31 décembre 2022.

Quels sont les prix de Transavia pour la période de fin d’année ?

Ce même rythme est également suivi par la spécialiste du low cost espagnole. En effet, pour ce mois de décembre, Transavia offre des billets à partir de 70 euros au départ de Paris vers Alger. En effet, sur son site de réservations, ce transporteur aérien commercialise des billets en aller simple au prix de 89, 79 et 70 euros, respectivement. Et ce, en date du 4, 6 et 7 décembre 2022.

Tout comme la précédente compagnie aérienne, les prix de Transavia vont également connaitre une augmentation. Et ce, à partir de la deuxième semaine de ce mois de décembre, pour atteindre les 336 euros pour un aller simple. Par ailleurs, Transavia prévoit de baisser ses prix pour les derniers jours de cette année. En effet, elle affiche des billets en vente au prix de 89 euros, notamment pour les vols prévus entre le 27 et le 31 décembre 2022.