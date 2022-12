Vols Paris – Alger : les bons plans de Transavia pour le Ramadan 2023

Parmi les compagnies aériennes qui desservent le territoire national, on compte Transavia. Cette spécialiste du Low cost a pour habitude de proposer des offres alléchantes à destination de plusieurs aéroports en Algérie. Notamment vers Biskra, Batna, Tlemcen, Sétif, Oran, Constantine, Bejaia et Alger.

De leur côté, les voyageurs algériens, en particulier les membres de la diaspora en France, optent pour cette compagnie aérienne pour bénéficier de ses bas prix. Pour ceux qui ne peuvent pas voyager pendant les fêtes de fin d’année, le mois de janvier compte parmi les mois les moins chers pour voyager.

Pour ce mois, la spécialiste du bas prix, Transavia, propose également en vente des billets à des prix intéressants, notamment au départ de l’aéroport de Paris vers celui de Houari Boumediene à Alger.

Vols Paris – Alger : les bons plans de Transavia pour janvier 2023

La ligne aérienne Paris -Alger est l’une des plus fréquentées par les voyageurs algériens. En effet, sur cette route, Transavia offre la possibilité de voyager entre ces deux destinations, au prix de 79 euros. C’est le cas des vols programmés entre le 3 et le 14 janvier 2023.

Cependant, à partir du 17 janvier prochain, Transavia prévoit de baisser encore ses tarifs pour atteindre les 70 euros pour un aller simple au départ de Paris vers la capitale Alger. Et ce jusqu’au 31 janvier 2023. Un prix qui reste intéressant, notamment pour ceux désireux de voyager pendant le mois de janvier 2023.

Quels sont les prix de Transavia pour le Ramadan 2023 ?

Au départ de Paris vers Alger, les prix de Transavia reprendront leur tendance haussière pendant le mois de février 2023. En effet, durant ce mois, les prix de cette compagnie aérienne atteindront les 139 euros. Et ce pour un aller simple programmé en date du 19 février 2023.

Par ailleurs, pour ceux qui envisagent de voyager pendant le mois de Ramadan prochain, Transavia prévoit de baisser encore une fois ses tarifs, pour proposer ses billets au prix de 79 euros. Notamment pour les vols programmés entre le 1 et le 14 mars 2023.

Si vous ratez ces dates, il est également possible à trouver des billets au prix de 89 euros. Et ce à partir du 22 mars 2023. À titre d’exemple, les liaisons prévues pour le 24 et le 26 mars. Et au prix de 93 euros, en date du 27, 28, 29 et 30 mars 2023.