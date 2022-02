Vols Paris-Alger en mars : vers une baisse des prix chez Air Algérie ?

Avec l’arrivée imminente des compagnies aériennes low-cost privées, de nombreuses personnalités ont appelé Air Algérie à revoir ses prix à la baisse. Cependant, le leader du transport aérien en Algérie maintient toujours ses tarifs exorbitants pour les vols en provenance de Paris à quelques exceptions.

Toutefois, selon le site officiel d’Air Algérie, un vol entre Paris et Alger est programmé pour le 17 mars dont le prix du billet est à 473 euros. Le départ est prévu pour 14 h 30 depuis l’aéroport Charles De Gaulle et l’arrivée vers 16 h 45 à l’aéroport international Houari Boumediene.

À rappeler que depuis la reprise partielle des vols internationaux, plusieurs Algériens résidant en France ne se sont toujours pas rendus au pays pour voir leurs proches. Cela est dû aux prix des billets de vols opérés par Air Algérie et d’autres compagnies du même secteur, étant largement au-dessus du pouvoir d’achat des voyageurs concernés. D’ailleurs l’ex-parlementaire et journaliste Samir Chaâbna a dénoncé cette cherté non justifiée dans une émission diffusée la semaine dernière.

Vols à destination de l’Algérie : cherté non justifiée chez Air Algérie

Apparemment, les vols vers et en provenance de l’Algérie sont particulièrement chers en comparaison avec d’autres destinations comme le Maroc ou la Tunisie.

En effet, plusieurs Algériens résidant en France se questionnent sur les réseaux sociaux concernant cette cherté non justifiée. Surtout si l’on découvre qu’un billet de vols vers l’Algérie proposé par Transavia à 764 euros tandis qu’un autre à destination du Maroc est proposé uniquement à 49 euros.

À noter que Transavia n’est pas la seule compagnie qui vend les billets de vols vers l’Algérie à des prix aussi exorbitants. En effet, d’autres compagnies aériennes profitent de l’absence totale de toute régulation pour plumer les immigrés algériens désireux de visiter leur pays d’origine.

Les compagnies aériennes low-cost en Algérie : pour quand ?

Il est important de rappeler que Volotea; la compagnie aérienne low-cost avait opéré son premier vol à destination d’Oran depuis Marseille et a lancé également sa ligne Bordeaux – Alger. Ceci a sans doute donné un soupçon d’espoir à la diaspora algérienne, cependant, certains des billets vendus par cette compagnie peuvent coûter jusqu’à 700 euros.

En effet, comme l’a bien précisé Samir Chaâbna précédemment, certaines compagnies s’attribuent le titre low-cost sans pour autant proposer des prix raisonnables.

Toutefois, les Algériens attendent avec impatience l’arrivée de FlyWestaf Algeria SPA, la compagnie aérienne low-cost qui s’est enfin inscrite au registre de commerce. D’ailleurs, le député de l’immigration Abdelouahab Yagoubi a annoncé préalablement, que les vols opérés par cette dernière commenceront dès le mois d’avril et que le tarif moyen aller-retour sera de 200 euros ou moins.

Étant donné l’importance de la ligne de vol reliant la France et l’Algérie en terme de nombre de vols et de voyageurs, les compagnies aériennes devraient revoir leurs prix à la baisse. D’autant plus que la compétition risque d’être rude dans un avenir proche avec l’arrivée de FlyWestaf Algeria SPA. En effet, la première compagnie aérienne de transport de passagers et de marchandises à bas coût en Algérie promet des tarifs plus abordables aux voyageurs algériens.