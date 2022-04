Vols Paris – Alger en avril : Air Algérie baisse ses prix

Récemment, le gouvernement algérien a créé 49 vols supplémentaires de et vers la France au profit de la compagnie nationale. En même temps, 49 autres de ces vols sont destinés aux compagnies françaises dans le cadre du système de réciprocité.

Par ailleurs, le gouvernement a créé de nouvelles lignes au départ de plusieurs aéroports français, essentiellement situés dans le sud du pays. Parmi ces villes figurent Nice, Toulouse, Marseille, Lyon mais aussi au nord avec l’aéroport de Lille. De plus, les liaisons depuis Paris ont aussi été consolidées.

Air Algérie offre désormais sur certaines lignes au départ de la France des vols à moins de 200 euros. Cela devient réalisable avec le lancement, le dimanche 3 avril 2022, par la compagnie aérienne algérienne, des nouvelles classes tarifaires.

En effet, sur son site internet officiel et son application, Air Algérie présente des billets en classe Economy Flex, moins onéreuse que celles d’Economy Smart et d’Economy Plus. Les tarifs des billets sont en dessous de 300 euros pour toutes les destinations, et peuvent même descendre en dessous de 200 euros pour quelques dates. Ainsi, le billet le plus économique est disponible à partir de 189,82 euros pour un aller simple sur la ligne Toulouse-Alger, avec un départ le 14 avril de l’année en cous.

De même, et toujours selon la politique de réduction de ses prix, certains des vols d’Air Algérie surtout ceux au départ de Paris sont fixés à un prix compris entre 300 et 460 euros ( aller simple et aller-retour). Les billets des vols venant d’Alger ont eux aussi marqué par une chute qui avoisine les 20.000 dinars algériens.

Ci-dessous, vous trouverez aussi les meilleurs prix qu’Air Algérie pratique au départ des autres aéroports français :

Marseille-Alger : dès 219,52 euros;

Lyon-Alger : à partir de 216,37 euros;

Nice-Alger : à partir de 196,05 euros;

Lille-Alger : à partir de 256,44 euros.

Air Algérie réduit ses prix pour calmer les tensions

Certes, une telle réduction des prix et offres promotionnelles n’est pas due uniquement à l’augmentation des vols qu’a connu la compagnie nationale, mais aussi comme réponse aux nombreuses réclamations de la diaspora algérienne souhaitant passer des moments à côté de leurs proches mais à moindre coût.

De ce fait, les appels au boycott et hashtag ont déjà été lancés sur les réseaux sociaux en vue de dénoncer et de faire chuter les tarifs des différentes lignes aériennes, cette dernière solution est certes proposée, toutefois elle est loin de faire l’unanimité….

Dans les commentaires, les uns se rallient à l’idée, par pure conviction ou au contraire par dépit, tandis que d’autres restent sur leur faim : « Désolé, mais voir mes parents, ça n’a pas de prix. Vous auriez dû y penser avant ». « De quel genre de boycott parlez-vous ? Il n’y a déjà plus de places », affirme un autre internaute.

Ce sont des réactions qui ressortent sur tous les posts concernant les tarifs pratiqués pour l’Algérie. La diaspora algérienne devant cette situation a présenté des sentiments de désespoir et de tristesse.