Vols Paris – Alger : ASL Airlines dévoile son programme Été 2022

Face à la pénurie des vols organisés de et à destination du territoire algérien, causée par la situation sanitaire, les compagnies aériennes décident de desservir l’Algérie conformément au nouveau protocole sanitaire.

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction aujourd’hui 24 Mars 2022, la compagnie française ASL Airlines France a décidé de desservir l’Algérie en mettant en place un nouveau programme pour l’été de cette année.

Pour son calendrier d’été 2022, cette compagnie française renforce sa position au service de l’Algérie, à compter du 27 mars et jusqu’au 30 octobre 2022, un important service vers l’Algérie, qui constitue une des principales destinations visées par les restrictions de vols imposées depuis le début de la crise sanitaire. Désormais, elle met en vente un programme partiel de 6 vols par semaine pendant tout l’été, conformément au dispositif réglementaire voulu par les autorités compétentes:

Paris-Alger : Jeudi, Vendredi, Samedi et Dimanche;

Lyon – Alger : Samedi;

Lille – Alger : Vendredi.

En complément de ce programme de vols hebdomadaire, il est également possible de prévoir des vols aller-retour entre l’Algérie et la France. Les réservations sont accessibles via le site web de la compagnie ainsi que dans ses points de vente sur le territoire algérien, dont Soleil Voyages, mais aussi dans les agences de voyages.

ASL Airlines France à jour sur ses programmes

Précédemment, ASL Airlines avait dévoilé son programme de vols pour le mois de mars 2022, concernant les vols qui ont relié notamment l’Algérie et la France. C’est d’ailleurs par le biais de son représentant commercial en Algérie, Soleil Voyages, que ce programme a été dévoilé le 20 février 2022.

En effet, dans son programme de vols, ASL Airlines a prévu de continuer à desservir Paris, Lyon et Lille. Et ce, à partir des aéroports d’Alger et de Bejaia. Cependant, aucun vol n’a été prévu pour relier Paris à Annaba. En ce qui concerne le nombre de vols effectués, il a atteint 33. Tous partant d’Alger et de Bejaia, à destination des aéroports de Paris Charles de Gaulle, Lyon et Lille. Ainsi, la plupart des vols ont été assurés entre Alger et Paris.

En parallèle, deux autres vols ont été fixés au départ de l’aéroport de Béjaïa à destination de celui de Paris Charles de Gaulle. Et ce, pour les dates du 6 et 24 mars 2022. En outre, une dizaine de vols ont été aussi inscrits au programme de cette compagnie, d’Alger à Lyon. Ces vols sont prévus pour les 4, 6, 7, 11, 13, 14, 18, 20, 21 et 25 mars de la même année.

Par ailleurs, pour le mois de mars de cette année, la compagnie française ASL Airlines, a également desservi la ville de Lille. Et ce, à partir de l’aéroport d’Alger. De plus, Soleil Voyage a indiqué que trois vols ont été effectués, les 6, 13 et 20 mars 2022.