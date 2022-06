Vols Paris – Alger : ASL Airlines annonce des changements

Tout comme ses homologues, et pour pallier la forte demande exprimée par la diaspora ; la compagnie aérienne française ASL Airlines a rendu public son nouveau programme été, le 9 juin dernier; concernant ses liaisons depuis et vers la France. En effet, celle-ci compte desservir les aéroports de Béjaïa, Oran, Annaba et Alger.

Cependant, conformément aux décisions de l’aviation civile algérienne, ASL Airlines a fait part de quelques changements sur son programme de vols reliant la France à l’Algérie, et inversement. Concernées par ces modifications d’horaires, les dessertes entre les deux pays sont programmées du 20 juin au 5 juillet 2022. Il s’agit notamment de ce qu’a rapporté la compagnie dans son communiqué publié aujourd’hui 16 juin.

En revanche, le transporteur aérien français précise dans son communiqué, que les vols ne provenant pas de la volonté d’ASL Airlines ne seront pas indemnisés. Par ailleurs, la compagnie invite sa clientèle à se rapprocher de ses services clients pour obtenir plus d’informations.

Quels sont les vols concernés par les modifications d’ASL Airlines ?

Comme cité précédemment, ASL Airlines a décidé de modifier les horaires des vols appartenant au programme du 20 juin au 5 juillet 2022. Cela concerne principalement les dessertes depuis et vers les aéroports d’Alger et d’Oran.

Pour le restant du mois de juin 2022, nous citons par exemple les vols 5O 0271, 5O 0161 et 5O 0367 qui relient Paris à Alger et dont le départ se fera dorénavant à partir de 7h40 pour une arrivée à 9h.

Au départ d’Alger vers l’aéroport de Lyon, ASL Airlines a programmé les vols 5O 0274 à partir de 10h00, afin qu’ils arrivent à destination aux environs de 12h50. Par ailleurs, la liaison Alger – Lille sera opérée à partir de 10h00 pour une arrivée vers 13h30. C’est le cas du vol 5O 0364 prévu pour le 28 juin 2022.

Quels changements pour le mois de juillet 2022 ?

Pour le 5 juillet prochain, les changements concernent également le vol 5O 0367 dont le départ opérera à partir de 13h10 et l’arrivée à 14h30. De même pour le 5O 0364 qui desservira Lille depuis Alger. Et ce pour un départ à 15h30 et une arrivée à 19h00.

Pour la ligne reliant Oran à Lille, celle-ci sera desservie par :

Le 5O 0357, dont le départ est prévu pour 20h00 et l’arrivée pour 22h30 ;

Le 5O 0358, dont le départ sera assuré à 23h30 et l’arrivée à 2h10 du matin.

Vous pouvez consulter le programme des nouveaux horaires en cliquant ici. Cependant, nous vous conseillons de prendre contact avec votre prestataire pour confirmer l’horaire exact de votre vol.