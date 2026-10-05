Oran-Perpignan : ASL Airlines relance ses vols directs jusqu’en janvier 2027

ASL Airlines signe son retour entre Oran et Perpignan ! La compagnie aérienne française, incontournable sur la desserte de l’Algérie, a officialisé la réactivation de cette ligne phare cette semaine. Une excellente nouvelle pour les voyageurs en quête de vols direct à bas prix entre le nord-ouest algérien et le sud de la France.

Ce n’est pas un coup d’essai pour ASL Airlines entre Oran et Perpignan. La compagnie low-cost française avait déjà desservi cette liaison l’été dernier, assurant des vols réguliers du 23 juin au 1er septembre.

Dans sa dernière annonce, ASL Airlines a précisé le calendrier de reprise : la ligne sera d’abord réactivée pour les vacances de la Toussaint, du 13 octobre au 3 novembre 2026. Après une brève pause, les vols reprendront pour la période des fêtes de fin d’année, du 22 décembre 2026 au 5 janvier 2027.

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Airlines prolonge ses liaisons directes jusqu’en janvier 2027

Tout comme l’été dernier, le programme prévoit une rotation hebdomadaire assurée chaque mardi. La compagnie a confirmé sur ses réseaux sociaux qu’elle opérera ses vols directs entre Perpignan et Oran du 13 octobre au 3 novembre 2026, puis du 22 décembre 2026 au 5 janvier 2027.

Ces vols sont d’ores et déjà disponibles à la réservation sur le site de la compagnie. La ligne directe sera effective du 13 octobre 2026 au 5 janvier 2027, marquée par une interruption temporaire du 3 novembre au 22 décembre.

Côté tarifs, le vol inaugural en aller simple au départ de Perpignan est affiché à partir de 353 euros. Le prix chute dès le 20 octobre, avec un aller simple proposé à partir de 208 euros. Pour un séjour d’une semaine (du 20 au 27 octobre), le billet aller-retour s’affiche à partir de 363 euros en tarif Basic.

10% de réduction pour les étudiants algériens

Le compte à rebours est lancé pour les étudiants désireux de voyager entre la France et l’Algérie à prix réduit ! ASL Airlines prolonge son offre spéciale vous accordant 10 % de réduction immédiate sur vos billets d’avion. Pour vous offrir une tranquillité d’esprit totale face aux aléas du calendrier universitaire, la compagnie inclut également la première modification de votre billet 100 % offerte.

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Ne laissez pas passer cette opportunité d’économiser sur vos trajets transméditerranéens. L’offre est valable pour toute réservation effectuée jusqu’au 24 octobre 2026 inclusivement. Rendez-vous dès maintenant sur la plateforme de réservation d’ASL Airlines pour bloquer vos dates au meilleur tarif avant la fin de l’opération.

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