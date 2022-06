Vols Oran – Caire : Air Algérie annonce la vente des billets

Pour s’ouvrir encore plus vers le monde, le ministre des transports a annoncé le renforcement du programme des liaisons aériennes et maritimes; le mois de mai 2022. En effet, ce programme des liaisons aériennes est partagé par les deux compagnies aériennes nationales Air Algérie et Tassili Airlines.

Dans ce sillage, a entamé la mise en vente de ses billets pour plusieurs destinations. A commencer par Francfort et dernièrement vers Tunis. Cependant, aujourd’hui le 20 juin 2022, Air Algérie a décidé de lancer la commercialisation des places à bord de ses avions sur la ligne reliant Oran au Caire en Egypte.

» A l’occasion des jeux méditerranéens; Air Algérie a le plaisir d’annoncer l’ouverture immédiate des ventes des vols Oran – Caire – Oran » déclare la compagnie dans son communiqué.

En revanche, la compagnie a fait savoir dans le même communiqué, que cette opération restera en vigueur jusqu’au 12 juillet prochain.

Vols depuis Oran vers le Caire : quels sont les tarifs d’Air Algérie ?

L’Egypte est considérée parmi les meilleures destinations à visiter. Ce pays qui porte l’une des merveilles au monde, est de plus en plus visité par les touristes algériens. Par ailleurs, dans le cadre des jeux méditerranéens organisés à Oran, Air Algérie a entamé la vente des billets pour les vols depuis Oran vers le Caire.

Ainsi, sur son site de réservation, le transporteur aérien national commercialise cette liaison au prix de 30194 dinars algériens pour un aller simple en classe économique. C’est le cas du vol programmé pour le mardi 5 juillet 2022.

De plus, ce prix sera maintenu tout au long du mois de juillet prochain.

Deux nouveau vols vers le Qatar pour Air Algérie

En effet, lors du dernier conseil des ministres présidé par le chef d’Etat Abdelmadjid Tebboune, la décision du renforcement du programme d’Air Algérie à destination de Qatar a été validée.

Ainsi, le transporteur national aériens opère trois vols pour ce pays, au lieu de l’unique liaison qui relie Alger à Doha dans son programme actuel.

Par ailleurs, de part le principe de réciprocité, Qatar Airways bénéficiera également du même nombre des vols. Ce qui fait qu’au total, ce sont six dessertes qui relieront l’Algérie au Qatar.