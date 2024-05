Vols Oran – Alicante : Air Algérie annonce une bonne nouvelle pour les voyageurs

Air Algérie a annoncé une nouvelle série de vols supplémentaires pour répondre à la demande croissante des voyageurs cet été. À partir du 1er juillet et jusqu’au 26 octobre, la compagnie nationale proposera quatre vols supplémentaires chaque semaine entre Oran et Alicante.

Cette décision vise à faciliter les déplacements estivaux et à offrir plus de flexibilité aux voyageurs.

Cette annonce a été faite via une publication sur la page Facebook officielle d’Air Algérie. La compagnie incite les voyageurs à profiter de ces nouvelles opportunités de voyage. Les billets peuvent être réservés dès maintenant via le site internet de la compagnie, son application mobile ou en se rendant dans l’une de ses agences.

La fidélité récompensée avec Air Algérie Plus

Après le succès du tarif Osra, qui a séduit les familles, Air Algérie revient avec une offre spéciale pour ses fidèles passagers. Le programme de fidélité, Air Algérie Plus, permet aux voyageurs de cumuler des miles à chaque vol réalisé sur les lignes de la compagnie. Ces miles peuvent être échangés contre divers avantages, tels que des billets gratuits, des surclassements ou des excédents de bagages.

Dans une vidéo publiée le 30 mai 2024, Air Algérie invite ses passagers à profiter de sa nouvelle offre en s’inscrivant au programme de fidélité. En s’inscrivant entre le 30 mai et le 15 juin 2024, les voyageurs peuvent gagner jusqu’à 2000 miles. De plus, chaque vol effectué durant cette période permettra de gagner jusqu’à 500 miles supplémentaires.

Quels sont les avantages du programme de fidélité ?

Le programme de fidélité Air Algérie Plus commence avec la carte Djurdjura, qui est la carte de bienvenue. Plus les passagers voyagent avec Air Algérie, plus ils progressent rapidement vers des niveaux d’adhésion supérieurs, débloquant ainsi de nouveaux avantages.

Les miles accumulés peuvent être utilisés pour des surclassements vers la classe première ou affaires, offrant un confort supplémentaire lors des voyages. Ils peuvent également être échangés contre des billets gratuits vers des destinations de choix ou pour couvrir des excédents de bagages.

Cette initiative démontre l’engagement d’Air Algérie à offrir des avantages significatifs à ses passagers fidèles et à rendre leurs voyages plus agréables et économiques. Les voyageurs intéressés peuvent s’inscrire au programme de fidélité directement sur le site de réservation de la compagnie.

Avec ces nouvelles offres et le programme de fidélité amélioré, Air Algérie continue de renforcer sa relation avec ses passagers, en leur offrant plus d’opportunités de voyage et des récompenses attrayantes pour leur fidélité. Cet été promet d’être encore plus excitant pour ceux qui choisissent de voyager avec la compagnie nationale.