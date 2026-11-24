Vous préparez votre voyage de fin d’année entre le Canada et l’Algérie ? À l’approche des fêtes, dénicher un billet d’avion Montréal – Algérie au meilleur tarif relève souvent du défi, les prix variant fortement selon la période choisie.

Pour vous aider à optimiser votre budget, nous avons comparé les offres d’Air Algérie et d’Air France à partir d’un relevé de prix effectué le 23 novembre 2026. Découvrez les écarts de tarifs selon vos dates de départ et quelle compagnie privilégier pour votre prochain vol.

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Vols Montréal – Alger : les billets Air Algérie affichés dès 1 515 euros

Pour un aller-retour Montréal – Alger, Air Algérie affiche un tarif de 2 314,34 euros sur deux créneaux très demandés : du 19 décembre 2026 au 4 janvier 2027, ainsi que pour un départ décalé au 21 décembre avec un retour à la même date.

En revanche, la facture s’allège considérablement en décalant légèrement son séjour. Pour un départ le 26 décembre 2026 et un retour prévu le 9 janvier 2027, le tarif d’un aller-retour chute à 1 515,34 euros. Un décalage de quelques jours après Noël permet ainsi d’économiser près de 800 euros par rapport aux départs de la semaine précédente.

Ces tarifs s’appliquent à la gamme « Économique Plus », une formule qui inclut un bagage cabine de 10 kg ainsi que deux bagages en soute de 23 kg chacun. Selon les conditions tarifaires affichées par la compagnie, ces billets bénéficient également d’une flexibilité totale, étant à la fois modifiables et remboursables sans frais.

Les billets Air France à partir de 2 070 CAD

De son côté, Air France affiche l’aller-retour Montréal–Alger à 3 045,41 dollars canadiens (CAD) pour un départ le 19 décembre et un retour le 4 janvier. Tout comme chez sa concurrente, décaler le voyage après Noël permet d’alléger nettement la facture : pour un séjour du 26 décembre au 9 janvier, le tarif descend à 2 070,41 CAD (soit une économie de près de 975 CAD).

Côté bagages, ces billets incluent un accessoire personnel (petit sac à placer sous le siège), un bagage cabine aux dimensions de 55 × 35 × 25 cm, ainsi que deux bagages en soute de 23 kg chacun.

Côté conditions de réservation, Air France précise que le billet reste modifiable — à condition de respecter l’ordre séquentiel des vols — mais qu’il n’est pas remboursable.

Dans l’ensemble, les simulations révèlent une baisse notable des tarifs pour un séjour du 26 décembre au 9 janvier, comparativement au créneau du 19 décembre au 4 janvier. Ces prix, relevés le lundi 23 novembre 2026 à 18 h 56, restent toutefois susceptibles d’évoluer rapidement selon les disponibilités et les conditions de réservation.

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