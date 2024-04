Vols Montréal – Alger : offre exceptionnelle chez Air Canada pour le printemps 2024

En cette fête de l’Aïd el-fitr, les prix des billets d’avions flambent chez de nombreuses compagnies aériennes desservant la destination Algérie. Chez Air Canada, le mois d’avril est aussi l’occasion de dévoiler ses meilleurs tarifs pour ses vols au départ de Montréal vers Alger.

Rappelons, la compagnie aérienne canadienne est en concurrence directe avec Air Algérie. Les deux transporteurs aériens tentent de séduire les voyageurs de ce créneau en leur proposant les meilleurs tarifs.

Promos Air Canada : envolez-vous de Montréal vers Alger au printemps 2024

Sur son site de réservation, la compagnie aérienne canadienne plusieurs bons plans pour les voyageurs empruntant l’un de ses vols au départ de l’aéroport de Trudeau à Montréal, vers celui de Houari Boumediene à Alger. Une occasion à ne pas manquer par les voyageurs qui prévoient de se déplacer entre ces destinations au printemps.

Pour le mois d’avril courant, Air Canada propose à ses voyageurs de réserver dès maintenant leurs billets et de profiter des voyages en aller-retour, pour seulement 875 dollars. Pour pouvoir profiter de ce tarif, il convient de réserver son voyage pour un aller en date du 16, 21 et 23 avril, et un retour en date du 15 et 22 mai 2024.

Qu’en est-il du mois de mai 2024 ?

Par ailleurs, d’autres bons plans sont disponibles sur le site de réservation du transporteur aérien canadien. En effet, ce dernier a même pensé aux passagers qui prévoient de voyager pendant le mois de mai. Au prix de 867 dollars, ne manquez pas les offres d’Air Canada au départ de Montréal vers Alger, pour les dates suivantes :

L’aller est programmé pour le 3 mai et le retour est prévu pour le 26 septembre 2024 ;

et le retour est prévu pour le Le voyage en aller est programmé pour le 21 mai et le retour pour le 4 juillet 2024 ;

et le retour pour Un aller-retour programmé entre le 20 mai et 27 juin 2024 .

