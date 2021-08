Vols Montréal – Alger : l’attente sans fin de la diaspora

Entre l’Algérie et le Canada, la fermeture des frontières perdure, et ce, alors que des centaines de milliers d’Algériens sont bloqués. Ces derniers se sont vus privés de revoir leurs proches, leurs familles, et leur pays, pendant de longs mois à cause de la crise sanitaire.

Malgré l’ouverture partielle des frontières, entrée en vigueur le 1er juin dernier, et contrairement à ce que beaucoup d’observateurs s’attendaient, les vols entre Alger et Montréal n’étaient pas au programme, laissant ainsi les ressortissants Algériens qui habitent au Canada, obligés de recourir à des voyages via escales obligatoires.

Pas de vols avant octobre

Aucun vol reliant Montréal et Alger n’est prévu avant le 30 septembre prochain, assure le média Canadien La Voix Du Maghreb, qui cite des sources bien informées. La compagnie nationale Air Algérie a prévu des dessertes avec d’autres pays et d’autres villes à travers le monde, notamment avec Paris, Francfort et Istanbul, mais pas avec le Canada, ce qui va laisser encore les ressortissants Algériens dans une attente qui n’en finit pas.

Les membres de la diaspora Algérienne vivant au Canada qui souhaitent rejoindre le pays sont donc obligés de passer par les compagnies étrangères. Air France, Lufthansa et Turkish Airlines se partagent encore le marché juteux entre le Canada et l’Algérie dont pourrait profiter Air Algérie.

Un vol régulier entre Alger et Montréal, outre le fait qu’il soit le souhait de milliers d’Algériens établis au Canada, est également une source de revenus non négligeable pour la compagnie aérienne Nationale Air Algérie, qui se trouve ces derniers temps au milieu de plusieurs luttes politiques, mais également sujette à un projet de restructuration.