Après deux ans de crise pandémique, les compagnies aériennes ont réussi à déployer leurs ailes et assurer une saison estivale en beauté. En effet, plusieurs transporteurs aériens ont réussi à s’approcher du niveau de trafic aérien précédant à la pandémie du covid-19.

Dans ce même sillage, ces compagnies travaillent d’arrache-pied pour séduire davantage de voyageurs. Alors que certaines multiplient les offres et les bons plans, d’autres renforce leurs programmes et se préparent pour la prochaine saison estivale 2023. C’est le cas d’Air Canada qui compte augmenter son nombre de vols vers plusieurs destinations.

En effet, dans un communiqué, redu public sur son site officiel, Air Canada à fait part du lancement de sa nouvelle ligne Montréal – Toulouse. Reportée à cause de la crise du covid-19, cette route sera lancée à partir du 1 juin 2023. Et ce, à raison de cinq vols par semaine.

Vols Montréal – Alger : Air Canada renforce son programme pour l’été 2023

Le programme de ce transporteur canadien compte également le renforcement d’autres lignes à partir de l’aéroport de Montréal. Notamment vers Copenhague, mais aussi vers l’aéroport Houari Boumediene qui se trouve à Alger.

Pour rappel, Air Canada a marqué son retour à l’aéroport d’Alger, le 7 juin dernier. Et ce, après deux ans d’absence. Elle compte aujourd’hui, dans son programme, trois vols par semaine entre l’aéroport de Montréal et celui d’Alger. Soit tous les lundis, mercredis et dimanches.

Par ailleurs, avec son nouveau renforcement, Air Canada, passera de trois à quatre liaisons par semaine pour assurer la desserte de la ligne Montréal – Alger. Voilà une bonne nouvelle pour la diaspora algérienne au Canada, qui profite, aussi, des cinq rotations assurées par la compagnie nationale, Air Algérie.

En plus de ces lignes, Air Canada compte, également, dans sa stratégie pour l’été 2023, de nouvelles routes. Notamment, vers Bruxelles, Osaka, mais aussi à destination de Tokyo.