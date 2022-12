Vols Marseille – Alger : Vueling lance une promotion pour janvier 2023

Les compagnies aériennes se préparent déjà pour entamer la nouvelle année et proposer de nouvelles offres tarifaires. C’est le cas de plusieurs transporteurs aériens desservant le territoire national.

Vous l’avez certainement remarqué, en cette fin d’année, les prix des billets ont enregistré une hausse de leurs niveaux. Par ailleurs, il est, quand même, possible de dénicher des billets à des prix intéressants. Et ce, à condition de quetter les sites des compagnies aériennes et de réserver son billet au bon moment.

Vols Marseille – Alger : quels sont les meilleurs prix de Vueling pour décembre 2022 ?

Comme nous l’avons déjà vu dans les colonnes d’Algérie 360, pour l’actuel mois décembre, Vueling propose en vente quelques billets au départ de Marseille vers la capitale Alger à des prix intéressants. En effet, c’est le cas du vol programmé pour 7 décembre prochain, affiché au prix de 85 euros.

Un autre exemple des bons plans de ce mois chez Vueling, les liaisons prévues pour le 28 et le 29 décembre 2022. Les vols programmés pour ces dates sont affichés au prix de 75 euros pour un aller simple en classe économique. Par ailleurs, en dehors de ces dates, les prix de cette low cost espagnole dépassent les 145 euros et touchent, parfois, la barre des 210 euros pour un aller simple.

Dans le sens inverse, notamment au départ d’Alger vers Marseille, Vueling propose en vente des billets aux prix de 35 euros. Ce taris est valable pour les voyages programmés en date du 14, 15, 17 et 20 décembre 2022.

Vols au départ de Marseille vers Alger : Vueling lance une nouvelle promotion

Pour marquer le début de l’année 2023, cette compagnie aérienne espagnole a décidé de lancer une nouvelle promotion et de casser les prix au départ de Marseille vers l’aéroport de Houari Boumediene à Alger. En effet, pour le mois de janvier prochain, Vueling propose dans un premier temps des vols au prix de 55 euros. Ce qui est le cas pour les dates du 1 et du 5 janvier 2023.

Par ailleurs, Vueling propose d’autres tarifs encore plus intéressants que ces derniers. En effet, elle met en vente des billets pour des vols reliant entre Marseille et Alger au prix de 45 euros pour un aller simple. Ce tarif s’applique sur la majorité des vols de la compagnie figurant au programme de janvier 2023.

Au départ d’Alger vers Marseille, des billets sont disponibles au prix de 35 euros, notamment en date du 11 et 12 janvier 2023. Et au prix de 55 et 65 euros, en date du 9 et du 10 janvier prochains.