Vols Marseille – Alger : Vueling augmente le nombre de ses dessertes

Depuis environ 10 jours l’augmentation du nombre de vols a ravi les voyageurs algériens mais aussi la diaspora algérienne installée principalement en France. En effet avec l’amélioration de la situation sanitaire dans le monde et en Algérie, le programme aérien a été renforcé et annoncé par le ministère des Transports le 29 mars passé. C’est dans ce sens que la compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé un nouveau programme de vols, ce dernier compte 48 nouvelles liaisons entre la France et l’Algérie, dont 19 rien qu’entre Paris et Alger.

Dans le cadre de la réciprocité, les autorités algériennes autorisent les compagnies étrangères des pays avec lesquelles les frontières sont ouvertes à opérer aussi des vols vers les aéroports algériens, avec le même nombre accordé à Air Algérie. C’est dans ce cadre de réciprocité que la compagnie low-cost Espagnole Vueling Airlines qui opère déjà un vol par semaine, chaque samedi entre Marseille et Alger, verrait son nombre de vols passé à 3 par semaine, donc deux nouveaux vols les mardi et jeudi.

C’est sur le site des aéroports de Marseille, que les voyageurs algériens peuvent découvrir les deux vols ajoutés et ce à partir du 19 avril 2022. Pour les prix des billets proposés par la compagnie espagnole : l’aller simple sans bagages est affiché à 141 euros et l’aller simple mais avec bagages est affiché quant à lui au tarif de 220 euros.

Conditions de vols vers l’Algérie actualisées par Vueling Airlines

Concernant les personnes vaccinées qui désirent entrer sur le sol algérien, ils sont tenus de fournir un certificat de vaccination en cours de validité depuis moins de neuf (09) mois. Par ailleurs, le pays reconnaît tous les vaccins contre la Covid-19. De plus, les passagers vaccinés ne subiront plus les tests Covid-19, que ce soit au départ ou à l’arrivée.

Pour les personnes non vaccinées, une autre mesure sanitaire est imposée aux voyageurs. Un test PCR datant de moins de 75 heures est requis pour les voyageurs arrivant sur le sol algérien. En revanche, aucun autre dépistage ne sera réalisé à l’arrivée des passagers dans les aéroports algériens.

La compagnie aérienne espagnole, Vueling Airlines, a actualisé ses modalités de voyage à destination de l’Algérie. Ces dernières viennent se régler sur le nouveau protocole sanitaire que le pays a imposé à compter du 15 mars 2022. Désormais, les passagers vaccinés sont dispensés de la présentation à leur départ d’un test Covid négatif.