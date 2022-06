Vols Marseille – Alger : les meilleurs bons plans chez Air Algérie

La ville de Marseille abrite une grande communauté algérienne qui, sans doute, prévoit dès aujourd’hui de rallier l’autre rive pour y passer les vacances d’été avec leurs familles.

Diverses compagnies aériennes desservent la ligne reliant Marseille à Alger en aller-retour et en aller simple, a des tarifs différents selon la date à laquelle vous souhaitez voyager et la compagnie de votre choix. Les compagnies de transport aérien qui couvrent cette route en vol direct sont : Air Algérie, Vueling et Iberia.

Qu’en est-il des prix ?

Les deux compagnies internationales espagnoles Vueling et Iberia proposent, dans leurs programmes de vol, des prix allant de 562 jusqu’à 1526 euros sur cette période estivale.

Néanmoins, les meilleures offres restent ceux annoncés par Air Algérie. En effet, la compagnie nationale prévoit dans son programme des tarifs à partir de 209 euros pour ce mois de juin, sur la période allant du 13 au 20 du même mois. Le cout du billet augmentera par la suite jusqu’à avoisiner les 350 et 400 euros, respectivement pour le mois de juillet et aout.

D’autres compagnies assurent des vols indirects entre Alger et Marseille, tels que, Tunisair, faisant une escale à Tunis avec un temps d’arrêt moyen de 60 minutes, pour le prix de 696 euros. Aussi, Air France qui passe par Paris pour une durée d’attente moyenne de 85 minutes à partir de 496 euros.

D’un autre coté, Air Algérie a reçu le feu vert pour exploiter une nouvelle voie de liaison entre Bône et Marseille. Cette nouvelle route aérienne devra pallier la surcharge exercée sur les autres aéroports d’Algérie, notamment Alger et Oran, mais aussi pour faciliter le transport aux algériens résidents à l’est du pays. N’étant pas fixe, le prix du billet pour les deux prochains mois tournera autours de 218 et 305 euros.