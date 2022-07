Vols Marseille-Alger: des billets à 75 euros chez Air France et Vueling

Que se soit pour passer l’Aïd al-Adha ou les vacances d’été en Algérie, la diaspora établis en France trouvent quelques difficultés pour dénicher un billet à destination de l’Algérie à un prix intéressant. En effet, les compagnies aériennes n’hésitent pas à afficher des prix hors portée. Surtout en ce début de saison estivale. C’est ce qui pousse les algériens à reporter leurs projets de voyage.

Cependant, ces derniers jours une baisse légère baisse des prix a été enregistrée du côté de plusieurs transporteurs aériens. Notamment en ce qui concerne le mois d’août 2022. En effet, ce mois, représente la période préférée pour passer les vacances d’été et de se débarrasser du stress de la vie quotidienne.

Parmi ces compagnie, on retrouve Air France et Vueling qui affichent des prix très intéressant pour le mois d’août prochain.

Vols Marseille – Alger : les prix chez Air France

La ville de Marseille enferme le plus grand nombre de la diaspora algérienne. En effet, celle-ci reste la destination favorite pour passer son été en plein soleil. C’est ce qui a poussé Air France a profité de cette occasion et à s’engager dans une baisse des prix très intéressante.

En effet, pour le mois d’août prochain, Air France propose des billet à partir de 72 euros. Oui, ce n’est pas une blague. C’est notamment le cas pour les vols du 10 août 2022. D’autres liaisons sont également mises en vente à des prix très abordables. On cite par exemple la desserte du 22 août 2022, dont l’aller simple correspond au prix de 76 euros.

Cependant, si vous rater ces dates, aucune panique. Dans la mesure où Air France propose des vols à seulement 100 euros ou 112 euros. Cela correspond en effet pour les dessertes du 17 et 25 aout 2022.

Vueling baisse ses prix pour les vols Marseille – Alger

De même, Vueling suit les pas de son homologue Air France. En effet, celle-ci après avoir déclenché le mécontentement de sa clientèle algérienne. Notamment, en proposant des billets Algérie – Espagne à hauteur de 800 euros. Un prix jugé excessif de la part des voyageurs algériens.

En ce qui concerne le créneau Marseille – Alger, ce low-cost espagnol propose des allers simples à hauteur de 65 euros pour le mois d’août 2022. Ce tarif s’applique, notamment, pour les vols du lundi 15 août prochain. Cependant, si vous décidez de voyager vers ces destinations, le 22 août 2022, vous n’aurez qu’à payer votre aller simple au prix de 55 euros.

Ces dates ne représentent pas les seules dates intéressantes pour voyager entre Marseille et Alger, pour le mois d’août prochain. En effet, si vous décidez de repousser un peu plus votre voyage. Pensez à réserver vos places pour le 29 août 2022. Ainsi, vous n’aurez qu’à payer 45 euros pour un aller simple entre Marseille et Alger.