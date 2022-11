Dans son programme hivernal, la compagnie aérienne française ASl Airlines, compte 30 vols en aller-retour à partir quatre aéroports de l’hexagone vers plusieurs destinations en Algérie. Parmi ces dernières, la capitale Alger qui profite le plus de ce programme.

En effet, grâce à la levée des dernières restrictions de voyage vers l’Algérie, les passagers pourront profiter d’un large choix à destination du territoire national. Dont vers la capitale, Alger, qui bénéficie de plusieurs dessertes, assurée par ASL Airlines, à partir de Mulhouse, Lille, Paris, mais aussi Lyon.

Pour rappel, en plus des autres destinations, ce transporteur aérien français dessert l’aéroport de Houari Boumediene à partir de celui de Lyon à raison de six vols par semaine. À savoir, tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis.

Vols Lyon – Alger : nouvelle offre promotionnelle chez ASL Airlines

Au même titre que plusieurs autres compagnies aériennes, ASL Airlines profite de ce mois de novembre pour attirer davantage de voyageurs algériens. En effet, malgré la hausse des prix constatée pour les derniers jours du mois de décembre prochain, ce transporteur aérien fait profiter ses voyageurs d’une offre très intéressante.

Sur son site de réservation, ASL Airlines affiche une nouvelle promotion. Cette dernière concerne les vols entre Lyon et Alger, programmés entre le 17 novembre prochain et le 8 décembre 2022. Ainsi, elle propose aux voyageurs de réserver leur billet en aller simple à seulement 68.13 euros.

Cependant, il convient de préciser que cette offre n’inclut qu’un seul bagage en cabine de 10 kg, et les billets achetés dans le cadre de cette promotion sont non modifiables et non remboursable, précise la compagnie sur son site officiel.

Par ailleurs, en dehors de cette promotion, l’offre Basic d’ASL Airlines propose des billets à des prix intéressants. En effet, elle met en vente des billets au prix de 79.13 euros pour un aller simple entre l’aéroport de Lyon et ce lui de Houari Boumediene à Alger.