Vols Lyon – Alger : les meilleurs prix de Transavia pour l’été 2022

Avec l’arrivée du Aïd El Adha mais également des vacances d’été, la diaspora algérienne établie en France s’empresse de réserver des billets pour célébrer la fête du sacrifice avec leurs proches sur le territoire algérien. Cependant, face à la cherté des billets, nombreux sont ceux qui renoncent à leur projet de voyage.

Par ailleurs, malgré le niveau de concurrence élevé entre les différentes compagnies aériennes sur le créneau France – Algérie; le niveau des prix ne baisse toujours pas. En effet, en ce mois de juin 2022, plusieurs transporteurs aériens ont annoncé leur programme spécial été.

C’est le cas de Transavia, qui a dévoilé son nouveau programme reliant l’Algérie et la France, et ce, tout en y ajoutant deux nouvelles routes à destination d’Oran, depuis Montpellier et Paris Orly.

Vols au départ de Lyon : les prix de Transavia pour juillet 2022

Pour relier l’Algérie à la France, Transavia assure la desserte de plusieurs lignes. Parmi elles figurent les vols depuis l’aéroport de Lyon vers ceux d’Alger et d’Oran.

Connue pour être une compagnie low-cost, Transavia a l’habitude de proposer quelques bons plans pour ses clients à l’occasion de la saison estivale. Nous verrons dans cet article si c’est le cas avec les vols au départ de Lyon vers les aéroports d’Oran et d’Alger.

Pour la liaison entre Lyon et Oran, Transavia affiche, pour le mois de juillet prochain, ses billets au prix de 530 euros. C’est le cas pour le vol prévu pour le 13 juillet 2022. Un prix assez élevé pour l’enveloppe budgétaire de la diaspora algérienne. En revanche, à compter du 20 du même mois, les prix commencent à baisser, avec 320 euros pour un aller simple depuis Lyon vers Oran. Puis 290 euros pour la fin de ce mois, soit le 27 juillet prochain.

Cependant, en ce qui concerne les dessertes reliant Lyon à Alger, les prix restent inchangés. En effet, Transavia commercialise des billets pour ces destinations au prix de 590 euros. Les prix les plus intéressants sur cette ligne sont réservés pour les jours du 28 juillet et 1 août 2022, soit 290 euros.

Vols vers Alger et Oran : les bons plans de Transavia pour l’été 2022

Nous restons toujours avec Transavia, mais cette fois-ci à la recherche de bons plans intéressants pour la saison estivale 2022. En effet, face à la hausse des prix enregistrée auprès des compagnies aériennes étrangères; les voyageurs algérien ne cessent de guetter les différents programmes pour dénicher le meilleur prix.

En ce qui concerne la ligne Alger – Lyon, les meilleures offres de Transavia sont à hauteur de 120 euros. C’est le cas pour le vol du mercredi 31 août 2022. Comme vous venez de le lire, les meilleurs tarifs sont réservés pour le mois d’août prochain, où les prix restent abordables.

En revanche, pour les vols depuis Lyon vers Oran, les meilleurs tarifs sont fixés à hauteur de 135 euros l’aller simple. À comparer avec les autres compagnies, dont les prix sont extrêmement chers; ceux de Transavia restent des bons plans à saisir.