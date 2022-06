Vols Lyon – Alger août 2022 : des bons prix observés chez Air France

Le 19 mai 2022, le ministre des transports a annoncé le renforcement des traversées maritimes mais aussi des dessertes aériennes. De son côté, la compagnie aérienne nationale Algérie ferries a procédé à une mise en vente progressive de son programme spécial été 2022.

En effet, le 26 mai 2022, ce transporteur aérien a prononcé l’ouverture des ventes avec deux lignes; à savoir Alger-Montréal et Oran-Francfort. Le 31 mai 2022, elle enchaîne avec les liaisons à destination d’Istanbul. De plus, Air Algérie continue sur sa lancée en affichant les vols de et vers Antalya, hier le 1 juin 2022.

Avec cette démarche progressive, la diaspora algérienne ne cesse d’afficher son mécontentement; surtout que la destination principale tant attendue n’est encore pas mise en vente. En effet, les lignes reliant l’Algérie et la France ne sont toujours pas commercialisées.

Voilà une opportunité qui n’échappe pas aux transporteurs aériens étrangers. En effet, une flambée des prix a été enregistrée sur l’ensemble des vols au départ de la France. Hormis Volotea qui commercialise quelques bons plans pour le mois d’août 2022, les prix restent assez élevés.

Lyon – Alger : bons plans chez Air France

De son côté, Air France maintient toujours son niveaux des prix à 800 euros pour le début de la saison estivale. Ainsi, les ressortissant algérien n’ont choix qu’à repousser leurs vacances d’été à des dates ultérieures. Cependant, nous avons déniché pour vous quelques dates, où vous pourrez trouver des billets à destination d’Algérie à des prix intéressants.

Air France a prévu, pour le mois d’août 2022 des vols à partir de 130 euros, au départ de Lyon vers Alger. Cela présente un bon prix, quand on s’habitue à des sommes dépassant les 800 euros. Par exemple, nous vous conseillons de réserver votre billet pour le 18 août 2022, au prix de 151.14 euros pour un passager en classe économique.

En date du 21 août prochain, vous pouvez dénicher une place au tarif de 153.35 euros. En revanche, si vous envisagez de prendre votre avion le 25 août de l’année en cours, vous aurez droit au meilleur prix, notamment 136.02 euros.

Bien évidemment d’autres dates sont disponibles à des tarifs intéressants. Il s’agit notamment du 11, 16, 23 et 30 août 2022; qui sont disponibles au prix de 231.75 et 211.59 euros respectivement.

Les prix du mois de septembre 2022 pour les vols Lyon-Alger

Cependant, depuis Lyon et vers Alger, Air France n’a prévu qu’un seul vol au prix de 136.02 euros pour le 1 septembre 2022. Durant ce mois, on enregistre une augmentation au niveau de la tarification de ses billets sur ces destinations. En effet, les prix atteignent principalement la barre des 300 euros.

Pour ce mois vous pouvez trouver des places à 261.87 euros. C’est notamment le cas pour les vols programmés pour le 6, 10, 20 et 27 septembre de l’année en cours.

En attendant la mise en vente des vols entre la France et le territoire national par Air Algérie; la diaspora algérienne peut profiter de ces bons plans et réserver ses vols.