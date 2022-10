Vols Italie – Algérie : ITA Airways dévoile son programme d’hiver

Trop souvent, on pense que la saison estivale est la meilleure période pour prendre ses vacances. Cependant, ces derniers temps, de nombreux voyageurs profitent de l’automne, mais aussi de la période d’hiver pour voyager. Parmi les meilleures destinations à visiter pendant cette période, l’Italie.

En effet, ces voyageurs profitent de l’automne pour dénicher les meilleurs bons plans leur permettant de voyager à moindre coût. Pour rappel, plusieurs compagnies aériennes desservent le créneau Algérie – Italie. Dont, on cite Air Algérie et ITA Airways.

Remplaçant Alitalia, suite à sa faillite en 2021, ITA Airways a, récemment, dévoilé sur son site officiel, le lancement de nouvelles lignes vers plusieurs destinations dans le monde, mais aussi son programme des vols sur le créneau Algérie – Italie.

Voyager vers l’Algérie : les prix et programme d’ITA Airways pour l’hiver

Sur le créneau Algérie – Italie, ITA Airways dessert l’aéroport Houari Boumedienne à partir de celui de Rome. Par ailleurs, dans son programme hivernal, ITA Airways prévoit de desservir cette route. Et ce, à raison de six vols par semaine. Notamment, un vol tous les samedis et dimanches 22 h 00. Et tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 13 h 05.

Par ailleurs, conformément aux prévisions de l’IATA, les compagnies aériennes devront se préparer à augmenter les prix de leurs billets, les mois à venir. De son côté, ITA Airways, affiche pour le prochain mois de novembre des allers simples, entre Alger et Rome, au prix de 249.28 euros. Ce tarif sera également maintenu durant le prochain mois de décembre 2022.

Vols vers l’Italie : qu’en est-il des prix d’Air Algérie ?

Sur ce créneau, ITA Airways est en concurrence directe avec le transporteur aérien national, Air Algérie. Sur son programme, cette dernière affiche deux vols par semaine entre Rome en Italie et la capital Alger.

Pour permettre aux passagers de voyager sur l’un de ces vols, Air Algérie propose de réserver des billets au prix de 238.39 euros selon les tarifs » Economique PROMO ». Mais aussi au prix 318.39 euros, dans le cadre des tarifs « Economique Plus ».

Par ailleurs, Air Algérie prévoit de maintenir ce niveau des prix, qui reste similaire à celui d’ITA Airways, pour la totalité du mois de novembre 2022. Mais aussi, pour le prochain mois de décembre.