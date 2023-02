Vols internationaux : jusqu’à 40% de réduction chez Air Algérie

Air Algérie reprendra la totalité de sa capacité des vols à partir du mis de Mars 2023. Pour s’y faire, la compagnie nationale aérienne a récemment repris son activité au départ d’anciennes destinations, notamment la Chine, mais prévoit également, pour l’été 2023, d’assurer la desserte de nouvelle route vers la France, la Jordanie et d’autres pays de l’Afrique.

En plus de ces nouvelles destinations, et pour séduire davantage ses voyageurs, Air Algérie a récemment dévoilé de nouvelles promotions qui concernent plusieurs lignes sur son réseau international. Mais ce n’est pas tout. Elle prévoit de gâter encore plus les membres de son programme de fidélité « Air Algérie Plus », qui bénéficient déjà d’un certain nombre d’avantages.

أعضاء برنامج الولاء "Air Algérie plus” استفيدوا من تخفيضات على التذاكر "مكافأة" لكل عملية شراء قبل 5 مارس 2023 في الدرجة الاقتصادية وذلك لكل رحلة قبل 25 مارس 2023 على الشبكة الدولية و الداخلية.#Fidélité #Primes #Billet #National #International #AirAlgerie pic.twitter.com/G0hJf0Wliw — Air Algérie (@AirAlgerieAH) February 26, 2023

Programme de Fidélité « Air Algérie Plus » : la compagnie surprend ses voyageurs

Dans un communiqué rendu public aujourd’hui le 26 février 2023, Air Algérie informe de la mise en place de nouvelles promotions qui concerne, cette fois-ci, les membres de son programme de fidélité « Air Algérie Plus ». En effet, pour tout achat avant le 25 mars 2023, les membres de ce programme de fidélité bénéficieront de réductions sur les billets « Primes ». Cette offre est valable pour les voyages en classe économique programmés jusqu’au 25 mars 2023.

Ces membres du programme de fidélité Air Algérie Plus bénéficieront d’une réduction de 15% sur le réseau national de la compagnie :

Tamanrasset, Djanet : 11000 Da au lieu de 18000 dinars algériens ;

Annaba, Oran : 5400 Dzd au lieu de 6500 dinars algériens.

Mais aussi d’une réduction de 30 % sur les destinations internationales, hors Jeddah et Médine :

Paris : 18900 Dzd au lieu de 27 000 dinars algériens ;

Lyon, Marseille, Nice : 13 160 dinars algériens au lieu de 18 800 Dzd ;

Francfort : 18900 Dzd au lieu de 27 000 dinars algériens ;

Rome, Milan, Lisbonne, Genève : 13 160 dinars algériens au lieu de 18 800 Dzd ;

Tunis : 8400 dinars algériens au lieu de 12 000 Dzd ;

Doha : 54 600 Dzd au lieu de 78 000 dinars algériens.

Par ailleurs, Air Algérie offre, pour les membres de son programme de fidélité, une réduction de 40 %, sur ses allers-retours vers Montréal au Canada. La compagnie aérienne nationale précise, sur son communiqué, que cette offre est valable dans la limite des sièges disponibles. Cette « Prime » peu être cédée à une tierce personne, mais les annulations et les changements ne sont pas autorisés.

