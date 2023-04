Vols internationaux : des promotions spéciales Aïd el-fir chez Air Algérie

La compagnie nationale aérienne saisit toutes les opportunités pour tenter de séduire ses voyageurs. Comme nous l’avons déjà vu dans les colonnes d’Algérie 360, Air Algérie a précédemment lancé des réductions allant jusqu’à 50 % à l’occasion du mois de ramadan.

Mais ce n’est pas tout. À quelques jours du l’Aïd Al-fitr, Air Algérie décide de dévoiler une nouvelle offre. Cette dernière concerne les membres de son programme de fidélité.

Air Algérie lance des promotions Aid El-fitr

Les membres du programme de fidélité d’Air Algérie seront gâtés à l’occasion de l’Air El-fitr. En effet, dans un communiqué publié sur sa page officielle, le 16 avril dernier, la compagnie aérienne nationale annonce le lancement de nouvelles promotions valables pour la période allant du 17 au 27 avril 2023.

Tout au long de cette période, les membres du programme de fidélité Air Algérie Plus, pourront gagner jusqu’à 5 000 milles Primes par voyage. Cette offre concerne toutes les lignes aériennes de la compagnie. En utilisant ces Milles primes, le voyageur pourra gagner de nombreux avantages chez Air Algérie.

احتفلوا بعيد الفطر مع الخطوط الجوية الجزائرية. سافروا في الفترة الممتدة من 17 إلى 27 أفريل 2023 وتحصلوا على 5000 * أميال المكافآة * تقدم المكافأة لرحلة واحدة (01) Célébrez Aïd El Fitr en voyageant avec Air Algérie du 17 au 27 avril 2023 et gagnez 5000* miles primes pic.twitter.com/nPhmMiuoVU — Air Algérie (@AirAlgerieAH) April 16, 2023

Jusqu’à 40 % de réduction sur les Primes billets : Air Algérie prolonge l’offre

Pour rappel, Air Algérie a précédemment lancé des réductions allant jusqu’à 40 % sur les Primes billets. Sur son site de réservation, le transporteur de voyageurs national affiche la prolongation de la durée de validité de cette offre. Et ce, jusqu’au 23 avril prochain.

Cette offre promotionnelle s’affiche donc comme suit :

Des réductions de 15 % sur le réseau national de la compagnie ;

sur le réseau national de la compagnie ; 40 % de réduction sur les vols longs-courriers, dont Montréal ;

sur les vols longs-courriers, dont Montréal ; Jusqu’à 30 de réduction sur les autres destinations. Dont, Istanbul, Le Caire, La France, Francfort, Londres, Dubaï, Milan et le réseau vers les pays de l’Afrique.

Par ailleurs, Air Algérie précise sur son communiqué que cette offre est valable pour tout billet acheté en aller-retour et elle est applicable dans les deux sens depuis et vers l’Algérie. Cependant, les vols vers Pékin, Barcelone, Jeddah et Médinah ne sont pas concernés par cette offre.

| À LIRE AUSSI :

>> Vols été 2023 : Air Algérie renforce son programme vers Mulhouse

>> Vols vers le Canada : programme et prix d’Air Algérie pour la saison estivale 2023