Vols internationaux : des promotions exceptionnelles chez Air Algérie

Pour cette saison d’automne, les compagnies aériennes en profitent pour annoncer leurs plus belles offres permettant d’épuiser toutes les places sur les vols programmés pour les prochains mois. Parmi ces transporteurs aériens, Air Algérie.

En effet, il y a quelques jours, la compagnie nationale aérienne a déjà dévoilé l’une de ses promotions exceptionnelles. Elle offre, ainsi, la possibilité de voyager à partir de 20 000 dinars algériens, à destination de la France. D’autre destination, à l’exemple de la Turquie, profitent également des promotions d’Air Algérie.

Air Algérie lance des tarifs promotionnels depuis et vers l’international

La compagnie nationale aérienne ne s’est pas s’arrêter à une seule promotion. Par le biais d’un communiqué rendu public, aujourd’hui le jeudi 27 octobre 2022, Air Algérie a dévoilé des promotions exceptionnelles depuis et vers plusieurs destinations en France, en Europe, en Afrique et en Asie. Ces nouvelles offres tarifaires sont valables pour des réservations allant du 28 octobre au 17 novembre 2022. Et concerne les voyages programmés jusqu’au 25 mars 2023.

À destination de la France, les nouveaux tarifs d’Air Algérie s’affichent comme suit :

Alger-Paris-Alger : 210 Euros ;

Alger-Marseille-Alger : 170 Euros ;

Constantine- Mulhouse-Constantine : 210 Euros ;

Oran- Bordeaux-Oran : 190 Euros ;

Bejaia – Lyon – Bejaia : 200 Euros.

D’autres destinations en Europe sont également concernées par les nouveaux tarifs d’Air Algérie, à savoir :

Alger-Rome-Alger : 35 300 Da ;

Alger-Genève-Alger : 32 573 Da ;

Alger-Francfort-Alger : 30 036 Da ;

Alger-Londres-Alger : 36 500 Da.

À destination des pays de l’Afrique, le transporteur aérien national applique les tarifs suivants :

Alger-Bamako-Alger : 44 069 Da ;

Alger-Dakar-Alger : 44 001 Da.

Depuis et vers l’Asie et l’Amérique :

Alger-Moscou-Alger : 49 900 Da ;

Alger-Montréal-Alger : 84 900 Da.

Par ailleurs, le transporteur aérien national propose également de voyager à destination du Moyen-Orient. Notamment entre Alger et Doha à seulement 59 577 Dinars algériens.